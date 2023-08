Desenrola já tem mais de 7 milhões de dívidas retiradas de cadastros, diz secretário da Fazenda

O Desenrola, programa do governo para limpar o nome dos conusmidores nos birôs de crédito e renegociar dívidas, já retirou mais de 7 milhões de anotações negativas (desnegativaram, na termonologia oficial) de clientes que tinham débitos bancários de até R$ 100. Em entrevista exclusiva à EXAME, o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, também afirmou que a meta inicial do governo de limpar o nome de mais de 1,5 milhão de brasileiros já foi superada.

"O desenrola está superando bastante as expectativas nesse começo. A desnegativação teve uma adesão incrível. Hoje, o número de dívidas desnegativadas passou de 7 milhões. Ainda não é possível saber o número exato de CPFs limpos, mas já ultrapassamos nossa meta de 1,5 milhão", disse.

Adesão de bancos médios e de varejistas

Segundo Pinto, o programa foi desenhado para a adesão dos maiores bancos do país, mas outras instituições financeiras começaram a desnegativar os CPFs diante da pressão dos clientes. O secretário ainda afirmou que redes varejistas também têm criado planos voluntários.

"Os varejistas que não estão nessa fase do desenrola perceberam que os bancos estão 'pegando' a renda disponível. Eles também começaram a oferecer planos voluntários junto com os bancos. Nós vemos uma procura grande das empresas pelos clientes e dos clientes pelas empresas", disse.

Leia a entrevista completa com o secretário Marcos Barbosa Pinto nesta quarta-feira, 2, às 9h.