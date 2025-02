Desemprego em SP atinge menor taxa em 12 anos em 2024

O estado de São Paulo registrou, em 2024, a menor taxa anual de desemprego desde 2012: 6,2%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram consolidados pela Fundação Seade.

Os dados mostram que o desemprego no estado foi menor que a média nacional, que ficou em 6,6% no ano passado, e que da região Sudeste, que fechou em 6,4%.

A taxa de desemprego em São Paulo caiu 1,3 ponto percentual em relação a 2023 e 2,9 pontos percentuais desde 2022.

“Os resultados refletem nosso compromisso com políticas para geração de emprego e aumento da renda no estado. Seguiremos apoiando o setor produtivo e atraindo mais empresas para São Paulo”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

No quarto trimestre de 2024, a taxa no estado caiu para 5,9%, o menor índice da série histórica iniciada pelo IBGE em 2012. O percentual ficou abaixo da média nacional (6,2%) e igual à da região Sudeste.

Além disso, o estado registrou o maior número de trabalhadores com carteira assinada do país no período, com 11,666 milhões de pessoas empregadas com carteira assinada no setor privado, um aumento de 2,1% em relação ao mesmo período de 2023. O percentual de empregados formais no setor privado chegou a 81,2%, acima da média nacional, que foi de 73,4%.

O total de pessoas ocupadas no estado – incluindo trabalhadores formais, informais, domésticos e autônomos – chegou a 25,052 milhões, um aumento de 1,2% em relação ao trimestre anterior e 2,2% na comparação anual.

Já o número de desocupados caiu para 1,577 milhão, uma redução de 1% ante o trimestre anterior e 12,6% em relação ao mesmo período de 2023.

Renda em SP supera média nacional

O rendimento médio dos trabalhadores paulistas no quarto trimestre foi de R$ 4.102, superando a média do Sudeste (R$ 3.738) e do Brasil (R$ 3.315). O estado também teve a maior renda entre os estados do Sudeste:

SP : R$ 4.102

: R$ 4.102 RJ : R$ 3.744

: R$ 3.744 ES : R$ 3.298

: R$ 3.298 MG: R$ 2.987

SP tem terceira menor taxa de informalidade do país

Apesar da redução do desemprego, a informalidade ainda afeta 31,1% da população ocupada no estado. O índice é inferior ao nacional (39%) e ao da região Sudeste (34%), posicionando São Paulo com a terceira menor taxa entre os estados brasileiros.

Já o rendimento médio real em São Paulo ficou em R$ 3.907, acima da média nacional (R$ 3.225) e da região Sudeste (R$ 3.609). O estado também superou os demais da região: Rio de Janeiro (R$ 3.733), Espírito Santo (R$ 3.231) e Minas Gerais (R$ 2.910).

Histórico da taxa de desemprego em SP

A seguir, a evolução da taxa de desemprego no estado desde 2012:

Taxa anual de desemprego:

2024: 6,2%

2023: 7,5%

2022: 9,1%

2021: 14,4%

2020: 14,0%

2019: 12,4%

2018: 13,2%

2017: 13,5%

2016: 12,4%

2015: 10,1%

2014: 7,4%

2013: 7,5%

2012: 7,2%

Já no recorte trimestral, a taxa seguiu em queda ao longo de 2024:

1º tri: 7,4%

7,4% 2º tri: 6,4%

6,4% 3º tri: 6,0%

6,0% 4º tri: 5,9%

Comparação histórica da taxa trimestral de desemprego

Os dados do IBGE mostram que, desde 2012, São Paulo reduziu significativamente sua taxa de desemprego:

2013

1º tri: 7,8%

4º tri: 6,6%

2017

1º tri: 14,4%

4º tri: 12,8%

2020 (pandemia)

1º tri: 12,3%

2022