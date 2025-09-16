Correios inspira cuidados e questão precisa ser enfrentada rapidamente, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 16, que os Correios "inspira cuidados" e que a pasta foi envolvida recentemente nas discussões sobre a estatal.

"Os Correios inspiram cuidados. A Fazenda foi envolvida nesse tema recentemente e estamos acompanhando com a Casa Civil", afirmou no evento J. Safra Investment Conference 2025.

No início deste mês, a estatal registrou um prejuízo de R$ 4,3 bilhões no primeiro semestre de 2025. O rombo é três vezes maior do que o registrado em 2024 e foi ampliado pelos resultados negativos do segundo trimestre de 2025.

Segundo dados da empresa, entre abril e junho, o prejuízo foi de R$ 2,6 bilhões. O montante é quase cinco vezes maior do que o rombo informado no mesmo período de 2024 (R$ 553,1 milhões).

Sem dar muitos detalhes, Haddad disse que a questão dos Correios "precisa ser enfrentada rapidamente".

Em entrevistas anteriores, o ministro da Fazenda avaliou que o prejuízo ocorre porque a empresa tem a obrigação de entregar cartas para todo o Brasil, enquanto os concorrentes fazem apenas serviços que se compensam financeiramente.

Oposição cria comissão para fiscalizar o Correios

Após os resultados, a oposição aprovou a criação do Senado para fiscalizar a estatal. Um dos principais problemas da empresa é o aumento de gastos com pessoal e despesas administrativas. Por outro lado, a estatal ampliou investimentos e vem perdendo receitas.

Na proposta de fiscalização, os senadores listaram quatro frentes: irregularidades administrativas e contábeis e aumento de gastos com patrocínios; gestão temerária e aparelhamento institucional; inadimplência com fornecedores e prestadores de serviço e problemas no funcionamento das agências.