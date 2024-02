Com Trem Intercidades, SP inicia série de 13 leilões com investimentos previstos de R$ 120 bilhões

O governo de São Paulo vai iniciar na próxima semana uma série de 13 leilões para concessões, desestatizações e parcerias ao longo deste ano com investimentos estimados em R$ 120 bilhões. No dia 29, o Trem Intercidades Eixo Norte, que ligará São Paulo a Campinas, será o primeiro projeto a ser leiloado pelo estado em 2024.

O Trem Intercidades será implementado por meio de parceria público-privada (PPP), com investimento previsto de R$ 13,5 bilhões. O governo estima que o projeto beneficiará cerca de 15 milhões de pessoas em 11 municípios, gerando mais de 10,5 mil empregos, entre diretos, indiretos e induzidos.

A previsão é que, em 2031, composições com capacidade para cerca de 800 passageiros em assentos marcados estejam completando o percurso de 101 quilômetros em pouco mais de uma hora, a uma velocidade de até 150 quilômetros por hora, com uma única parada em Jundiaí.

O novo sistema promete melhorar e ampliar a mobilidade entre as regiões metropolitanas de São Paulo, com serviço expresso entre a estação Barra Funda, na capital, e Campinas, e uma parada em Jundiaí.

O projeto incluirá um serviço expresso, com três estações, entre a capital e o município campineiro. O empreendimento também contempla a implantação do Trem Intermetropolitano, entre Campinas e Jundiaí, e a concessão da Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Qual será o preço do trem entre São Paulo e Campinas?

O custo máximo por passageiro será de R$ 64. Atualmente, uma passagem rodoviária entre as duas cidades — que leva mais tempo — custa R$ 41.

A concessionária poderá oferecer modalidades de assentos diferentes com preços distintos, desde que transporte 800 passageiros por viagem durante a hora de pico.

CPTM, Sabesp e Túnel Santos-Guarujá serão outros projetos

Além do Trem Intercidades, a gestão Tarcísio tem outros 12 projetos para leilão neste ano. Na área de rodovias, o lote do Litoral Paulista vai a leilão no dia 16 de abril. A licitação do túnel imerso Santos-Guarujá, em parceria com o governo Lula, e dos lotes rodoviários Nova Raposo, Rota Sorocabana e Lote Paranapanema também estão programadas para esse ano. Também está previsto a concessão das Linhas 11, 12 e 13 da CPTM.

A privatização da Sabesp, principal projeto do governo, está em fase de consulta pública e deve ser concluída até o meio de 2024. A Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) também deve ser desestatização.

O governo planeja também propor uma PPP para construção, manutenção dos prédios e operação de serviços não pedagógicos de 33 novas escolas. A concessão de serviços lotéricos estaduais é outro projeto previsto para 2024, como nova fonte de recursos para financiamento de políticas públicas. O estado também vai leiloar a concessão da construção de moradias na região central da capital – o projeto prevê mais de 5,5 mil moradias nos três primeiros anos.