Número de pessoas que pediram demissão em 2024 bate recorde, diz FGV

Inflação de outubro acelera e fica em 0,56%; IPCA acumulado de 12 meses sobe para 4,76%

O dado veio acima da expectativa do mercado, que esperava alta de 0,53% no mês e avanço de 4,47% no acumulado dos últimos 12 meses. Com a alta no mês, o IPCA está acima do teto da meta de inflação do BC