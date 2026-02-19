Com alta de 10,8%, SP bate recorde na abertura de empresas em janeiro

O estado de São Paulo abriu 36.373 empresas em janeiro de 2026, segundo dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Os dados foram apresentados em primeiro mão à EXAME.

O resultado é o maior já registrado para o mês em toda a série histórica e supera a média mensal de 33.744 constituições observada em 2025.

Na comparação com janeiro de 2025, quando foram abertas 32.816 empresas, o crescimento foi de 10,8%. O percentual supera a alta acumulada ao longo de 2025, que ficou em 9,9%.

Desde 2022, o estado registra aumentos consecutivos na abertura de empresas no primeiro mês do ano.

Em relação a janeiro de 2022, quando foram constituídas 19.752 empresas, o crescimento acumulado chega a 84,1%.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, o avanço reflete medidas voltadas ao estímulo da formalização e à atração de investimentos.

“Estamos estimulando a formalização, apoiando o pequeno empreendedor e atraindo novos investimentos para todas as regiões. Esse recorde é reflexo direto da confiança dos empresários e do compromisso do Governo de São Paulo em gerar emprego, renda e desenvolvimento regional”, afirmou.

O presidente da Jucesp, Márcio Massao Shimomoto, atribuiu o resultado a políticas de simplificação administrativa.

“Os consecutivos crescimentos refletem as políticas públicas voltadas à desburocratização, à modernização dos serviços e ao fortalecimento do ambiente empresarial, criando condições favoráveis para quem deseja empreender. São números que demonstram a confiança dos empresários no ambiente de negócios em São Paulo”, disse.

Saldo líquido também avança

O saldo líquido de empresas — diferença entre constituições e baixas — também apresentou crescimento. Em janeiro de 2026, o saldo foi de 22.105 empresas, ante 20.705 no mesmo período de 2025, alta de 6,7%.

Na comparação com janeiro de 2023, quando o saldo foi de 11.356 empresas, o aumento acumulado atinge 94,6%.

Os dados divulgados referem-se exclusivamente às empresas registradas na Jucesp. Não estão incluídos os Microempreendedores Individuais (MEIs), que integram a base da Receita Federal.