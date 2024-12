Campos Neto e Galípolo darão entrevista conjunta em transição simbólica no BC

Os novatos são Nilton David, na vaga de Galípolo na diretoria de Política Monetária, Izabela Correa, que substitui Carolina Barros na diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, e Gilneu Vivan, que sucede Otávio Damaso na Regulação.

A composição do comitê hoje conta com quatro indicados de Lula e cinco diretores que já estavam no colegiado no governo de Jair Bolsonaro. Portanto, a partir do mês que vem, o atual presidente da República terá maioria no Copom - sete de nove diretores.