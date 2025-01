Brasil cria 1,69 milhão de vagas com carteira assinada em 2024

O Brasil criou 1.693 postos de trabalho com carteira assinada em 2024, alta de 16,4% em comparação com 2023, quando foram criadas 1.454.124 vagas entre janeiro e dezembro daquele ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quinta-feira, 30.

O resultado considera 25.567.248 admissões e 23.873.575 desligamentos ao longo do ano passado.

Somente em dezembro do ano passado o saldo entre contratações e demissões foi negativo em 535.547.O mês, tradicionalmente, apresenta um resultado negativo para o emprego formal diante das demissões dos trabalhadores temporários contratados para reforçar as equipes para as vendas de fim de ano.

Resultado do Caged foi puxado pelo setor de serviços

Com 929.002 postos, o setor de serviços foi o que mais criou empregos com carteira assinada no ano passado. Os subsetores que mais contrataram foram informação, comunicação, financeiro, imobiliário, atividades administrativas, serviço público e educação e saúde.