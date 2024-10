Boletim Focus: Mercado volta a revisar para cima a projeção de inflação

As projeções para a inflação e o PIB em 2024 voltaram a subir no Relatório Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feiram 14. As estimativas para a taxa básica de juros em 2025 também foram revistas para cima.

Inflação

O Banco Central (BC) elevou pela segunda semana consecutiva a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024, de 4,38% para 4,39%. Já a de 2025 foi revisada para baixo, de 3,97% para 3,96%, enquanto as projeções da inflação para 2026 e 2027 se mantiveram em 3,60% e 3,50%, respectivamente.

PIB

A única estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) que foi alterada foi a de 2024, de 3% para 3,01%. As de 2025, 2026 e 2027 se mantiveram em 1,93%, 2% e 2%, respectivamente.

Selic

O BC ainda projeta uma Selic em 11,75% ao final de 2024. Para 2025, a estimativa saltou de 10,75% para 11%. As projeções para 2026 e 2027 se mantiveram inalteradas em 9,50% (2026) e 9% (2027).

Por fim, o câmbio de 2025 foi o único revisado para cima, de R$ 5,39 para R$ 5,40. Já nos demais anos, não houve alterações: R$ 5,40 (2024) e R$ 5,30 (2026 e 2027).