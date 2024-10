BNDES vai financiar projetos de saneamento e mobilidade com FGTS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contará com até R$ 12 bilhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para financiar projetos de saneamento ambiental e mobilidade urbana. A autorização da Caixa Econômica Federal, agente operador do FGTS, para que o BNDES atue como agente financeiro do fundo, foi anunciada nesta quarta-feira, 30.

Recursos alocados para saneamento e transporte

O BNDES terá crédito de até R$ 6 bilhões para financiar obras e serviços no âmbito do programa Saneamento para Todos. Outros R$ 6 bilhões serão destinados ao financiamento de obras, serviços e aquisição de veículos de transporte público, conforme as diretrizes do programa Pró-Transporte.

Os recursos serão alocados mediante a apresentação das operações de crédito selecionadas pelo Ministério das Cidades, gestor do FGTS, seguindo a disponibilidade orçamentária.

“Essa parceria marca um novo patamar na relação entre BNDES e Caixa, dois bancos públicos fundamentais para o crescimento do país com geração de emprego e renda. Juntos, vamos contribuir ainda mais para as políticas públicas de saneamento e mobilidade urbana, atuando pelo desenvolvimento sustentável do país”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Protocolo de intenções entre BNDES e Caixa

Os dois bancos também firmaram um protocolo de intenções para fortalecer os programas do governo federal, como o Nova Indústria Brasil (NIB), o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e o Plano de Transformação Ecológica (PTE).

“A parceria reúne a expertise dos dois bancos públicos no campo da habitação popular, mobilidade urbana e saneamento, em prol da população que mais necessita”, destacou o presidente da Caixa, Carlos Vieira.

A parceria também inclui ações para ampliar o crédito a agricultores familiares, MEIs e micro, pequenas e médias empresas, especialmente no Nordeste e na Amazônia, contribuindo para a COP 30, em Belém (PA).