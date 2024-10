Aplicativo da Caixa fica fora do ar e usuários não conseguem acessar contas

O aplicativo da Caixa Econômica Federal apresentou instabilidade na manhã desta segunda-feira, 28, deixando os usuários sem acesso aos serviços digitais.

De acordo com o DownDetector, plataforma que monitora problemas em serviços digitais, cerca de 2.200 reclamações foram registradas por volta das 14h, indicando falhas no sistema.

Na mesma plataforma, usuários relatam que o aplicativo estava fora do ar desde as 7h. Alguns também mencionaram que, após realizar a atualização do app, não conseguiram mais acessá-lo.

No X (antigo Twitter), clientes expressaram frustração, afirmando que não conseguiam abrir o aplicativo, visualizar informações sobre suas contas ou realizar transações financeiras.

Meu aplicativo da caixa econômica atualizou e não quer mais entrar 😭😭

E agora @Caixa ? 😭😭😭

Preciso do meu aplicativo funcionando — ↷ 𝒋𝒂𝒏𝒂 🦖 (@hwangjams) October 28, 2024

Acabei de passar vergonha agora por causa da @Caixa

Estava na fila do mercado pra pagar as compras e o aplicativo simplesmente não abriu. Além do constrangimento fiquei sem nada pra comer — Tavares ᶜʳᶠ 🇦🇴🇺🇾 (@TavaresGledson) October 28, 2024

Como proceder em caso de falhas no aplicativo da Caixa

Diante de instabilidades em aplicativos bancários, é recomendado tentar o acesso pelo internet banking no navegador ou buscar atendimento nas agências físicas. Caso o problema persista, o usuário pode entrar em contato com o suporte da Caixa pelos canais oficiais, como o telefone ou redes sociais.