Biden celebra desaceleração da inflação e diz esperar que preços sigam caindo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou nesta terça-feira, 13, "boas notícias", com a taxa de inflação do mês passado caindo mais do que os especialistas esperavam, com uma desaceleração pelo quinto mês seguido.

Em discurso após a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) americano de novembro, o democrata ponderou: "Não se enganem - os preços ainda estão muito altos. Temos muito mais trabalho a fazer. Mas as coisas estão melhorando, indo na direção certa."

Questionado sobre quando a inflação no país deve voltar ao normal, Biden respondeu: "Espero que no final do próximo ano estejamos muito mais próximos, mas não posso fazer essa previsão". Eu apenas estou convencido de que os preços não vão subir. Estou convencido de que eles vão continuar a cair."

"Meu objetivo é simples: controlar os aumentos de preços sem sufocar o crescimento econômico; reduzir a inflação, mantendo a resiliência do nosso mercado de trabalho; construir uma economia de baixo para cima e do meio para fora, uma economia com bons empregos, bons salários e de longo prazo", disse ainda o presidente.

