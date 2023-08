BC estuda desincentivar compras parceladas sem juros no cartão de crédito

Além de extinguir o rotativo do cartão de crédito, que tem juros de 454% ao ano, o Banco Central (BC) estuda desincentivar as compras parceladas sem juros.

Segundo o presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, em média, quem compra no cartão de crédito faz pelo menos 13 parcelas. A ideia debatida é criar uma tarifa para que os clientes paguem quando quiserem fazer um parcelamento maior. A proposta deve ser incluída na Medida Prosivória que criou o Desenrola.

"E a gente cria algum tipo de tarifa para desincentivar o parcelamento sem juros tão longo. Não é proibir o parcelamento sem juros. É simplesmente tentar que ele fique disciplinado para não afetar o consumo. Cartão de crédito responde por 40% do consumo no Brasil”, disse Campos Neto em audiência no Senado.

Na prática, quanto maior o número de parcelas nas compras sem juros, maior o risco de inadimplência. Segundo Campos Neto, o cliente faz a compra parcelada e quem assume o risco da operação é o banco, que faz os repasses para o comércio mesmo que o cliente não pague a fatura.

Impacto no comércio

Quem não paga a fatura ou apenas parte dela cai no rotativo do cartão. E um dos principais motivos para que isso ocorra é o excesso de parcelas. Com isso, os juros cobrados nessa linha chegam a 454% e a taxa de inadimplência, segundo Campos Neto, é de 52%.

O assunto promete uma forte repercussão do setor varejista, já que o cartão de crédito responde por 40% do volume de vendas do setor. Desincentivar as compras parceladas sem juros afetará diretamente o faturamento dos comerciantes.