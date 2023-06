Banco Central da Argentina aprova abertura de contas bancárias em RMB

O Banco Central da Argentina emitiu um comunicado informando que o RMB será incluído na moeda permitida para depósitos e saques no sistema bancário argentino e que as instituições bancárias nacionais na Argentina serão aprovadas para abertura de contas de poupança e depósitos à ordem em RMB. As informações são da televisão central da China, CCTV News. O anúncio apontou que a medida visa facilitar o uso generalizado do RMB no comércio exterior da Argentina e nos mercados financeiros locais.

Segundo a "CCTV News", em 29 de junho, o ministro da Economia argentino anunciou que o país está considerando pagar parte de sua dívida externa com vencimento no final deste mês em RMB. Esta será a primeira vez que a Argentina usará o iuane para pagar sua dívida externa.

US$ 2,9 bilhões

As autoridades também aprovaram o equivalente a US$ 2,9 bilhões em pagamentos de importação em iuane, de acordo com o Banco Central da Argentina. Nos primeiros dez dias de junho, as transações em iuane no mercado monetário da Argentina totalizaram cerca de US$ 285 milhões, o dobro do volume de maio.

O comércio de iuanes no mercado de câmbio estrangeiro da Argentina atingiu recentemente um recorde de 28% em um único dia, acima dos 5% do mês anterior, de acordo com a Corporação Argentina de Mercado Público Eletrônico.

O embaixador da China na Argentina, Zou Xiaoli, disse na entrevista coletiva que o fortalecimento da cooperação econômica e comercial China-Argentina é parte importante da parceria estratégica abrangente entre os dois países, que são altamente complementares em economia e têm grande potencial de cooperação.

Fonte: Daily Economic News