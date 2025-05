Apetite por soja: China aumenta em 10% importações do grão brasileiro em meio a tarifas de Trump

A China aumentou em 10% suas importações de soja do Brasil em abril em meio às tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O país asiático desembarcou 10,8 milhões de toneladas do grão brasileiro no mês passado, ante 9,8 milhões de toneladas em abril de 2024, mostram dados divulgados nesta quarta-feira, 7, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e compilados pela Datagro Consultoria.

Em março deste ano, a China importou 11,1 milhões de toneladas de soja do Brasil, aumento de 20% na comparação anual, quando desembarcou 9 milhões de toneladas do grão brasileiro em março de 2024.

Até abril, o país asiático importou 27,7 milhões de toneladas da soja do Brasil, crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2024, quando comprou 25,7 milhões de toneladas.

No total, o Brasil exportou 15,2 milhões de toneladas de soja em abril para todos os países, número recorde para o mês desde o início da série histórica.

LEIA MAIS: Exclusivo: tarifaço pode ampliar em US$ 7 bilhões exportação de soja do Brasil à China

Atualmente, Brasil e Estados Unidos são os principais fornecedores de soja para a China.

Em 2024, o país asiático importou 105 milhões de toneladas do grão. Desse total, 71% vieram do Brasil e 21% dos EUA, respectivamente, segundo o TradeMap da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Exportação para a China

Segundo a Datagro, a China já importou 27 milhões de toneladas de soja brasileira até abril, mas esse número deve aumentar em maio em razão da sazonalidade do calendário agrícola.

"O momento atual do calendário agrícola favorece ainda mais o Brasil. Esse cenário logístico e sazonal contribui para facilitar compras expressivas por parte da China e outros importadores, reforçando a atratividade da soja brasileira no curto prazo", afirma a consultoria.

As exportações de soja do Brasil para a China podem atingir 90 milhões de toneladas caso a guerra comercial entre o país asiático e os Estados Unidos se intensifique, segundo estimativas de casas de análise consultadas pela EXAME.

Atualmente, o Brasil embarca cerca de 75 milhões de toneladas para a China.

Em abril, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 8,15 bilhões. Os principais produtos exportados pelo Brasil no mês foram soja em grãos (US$ 6,29 bilhões), minério de ferro (US$ 2,46 bilhões), petróleo bruto (US$ 2,14 bilhões) e celulose (US$ 1,06 bilhão).