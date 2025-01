Arrecadação de impostos atinge R$ 2,65 trilhões em 2024 e bate recorde da série histórica

A arrecadação de impostos do governo federal totalizou R$ 2,65 trilhões em 2024 e atingiu o recorde para um ano na série histórica, que começa em 1995, segundo a Receita Federal. O número é 9,62% maior em relação ao ano passado, já descontada a inflação.

A receita com tributos alcançou R$ 261,2 bilhões em dezembro, apresentando alta de 7,78%, já descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. É o maior desempenho para o mês. O recorde anterior era de R$ 231,2 bilhões, alcançado em dezembro de 2023.

Os principais fatores que contribuíram para o resultado foram: