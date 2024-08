Desemprego no Brasil cai para 6,8% em julho, menor taxa para o mês na história

A taxa de desemprego no trimestre encerrado em julho de 2024 caiu para 6,9%, a menor taxa para o trimestre desde 2014. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou em linha com a expectativa do mercado financeiro, que projetava a taxa em 6,8%.

