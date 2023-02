Anúncio da regra fiscal será antecipado para março, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 15, que vai antecipar para março a apresentação da proposta de nova âncora fiscal, a substituir o atual teto de gastos.

Haddad falou sobre o tema em participação nesta manhã no CEO Conference, evento organizado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

"Vamos anunciar em março o que pensamos ser a regra fiscal adequada para o país", disse o ministro. Em falas anteriores, o governo vinha afirmando que a regra seria apresentada em abril.

Haddad afirmou que, após meses de trabalho que vieram desde a transição, a Fazenda começa a apresentar um "plano de voo", e que as primeiras votações no Congresso serão testadas agora.

Pela PEC da Transição aprovada no fim de 2022, o governo pode aprovar a âncora com somente uma lei complementar, exigindo maioria simples no Congresso e sem necessidade de uma nova alteração na Constituição, que exigiriam dois terços dos votos dos parlamentares.

Além da âncora fiscal, outra prioridade do governo é a reforma tributária, inicialmente sobre o consumo, que também deve chegar ao Congresso nos próximos meses. "Tenho ouvido dos dois presidentes [Câmara e Senado] gestos de boa vontade", disse.