CEO Conference: evento do BTG Pactual reúne os maiores líderes empresariais e políticos do país

Principal evento político e econômico do ano, o CEO Conference promovido pelo BTG Pactual (grupo controlador da EXAME) acontece nesta terça e quarta-feira, dias 14 e 15, reunindo os principais líderes do país. Serão discutidos os desafios do Brasil e as principais tendências em economia, política e tecnologia para 2023.

Este ano, o evento organizado pelo maior banco de investimentos da América Latina, contará com a presença de líderes especialistas, representantes governamentais e de empresas privadas.

Entre os speakers estão:

André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual

Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual

Tarcísio Freitas, governador do Estado de São Paulo

Fernando Haddad, ministro da Economia

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados

Stelleo Tolda, presidente do Mercado Livre

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central

Roberto Fulcherberguer, CEO da Via Varejo

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado

Flávio Dino, ministro da Justiça

Eduardo Leite, governador do RS

Com o objetivo de promover o debate e o avanço das ideias para o país, o CEO Conference contará com painéis de discussão sobre: o cenário econômico e político do Brasil; os efeitos do novo governo nas carteiras de ações; o futuro do mercado brasileiro de capitais; a agenda política e de reformas; painéis com as principais gestoras do mercado e discussões com governadores estaduais.