99 abre posto para recarga de carros elétricos perto da avenida Paulista

O aplicativo 99 inaugura, nesta quarta (27), um posto de recarga para carros elétricos perto do parque Trianon, a duas quadras da avenida Paulista, em São Paulo, para que motoristas do aplicativo e clientes em geral possam abastecer as baterias.

O centro de recarga, localizado no estacionamento Estapar da alameda Jaú, 850, terá nove pontos de abastecimento. São sete vagas com carregamento lento, que leva até sete horas para encher a bateria, e dois de recarga rápida, que dá carga total em 60 minutos. Os postos de abastecimento rápido são abertos ao público, e os de carga lenta podem ser usados apenas por motoristas cadastrados na 99.

O local funcionará todos os dias da semana, 24 horas por dia. A tarifa cobrada para os motoristas do aplicativo será de R$ 0,99 por KWh, e de R$ 2,10 por KWh para os demais usuários. Os motoristas da 99 também poderão deixar o carro no local para ser abastecido durante a noite, sem pagar estacionamento.

“Depois de anunciarmos um aumento importante de carros elétricos e híbridos na plataforma, que vai fechar o ano com mais de mil veículos em atividade em São Paulo, estamos reforçando a infraestrutura para que os motoristas parceiros possam ter opções de recarga mais eficientes", disse Thiago Hipolito, diretor de inovação da 99, em comunicado.

"É um projeto piloto bastante inovador e poderá ser replicado em diversas operações de recarga que temos em nossa rede, facilitando o dia a dia do cliente e ampliando a experiência de recarga”, comenta Pedro Schaan, CEO da Zletric, que operará o posto de recarga.

Embora os motoristas de aplicativo possam economizar com combustível ao usar um carro elétrico, a recarga é um desafio. Há poucos postos de abastecimento rápido na cidade, e ir até um deles e ficar na espera faz com que o motorista precise ficar mais horas na rua, estendendo jornadas que já costumam ser longas. O tempo de espera para recarga não é remunerado pelos aplicativos.