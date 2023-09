Ford Mustang Mach-E GT 100% elétrico chega ao Brasil em outubro

*de Detroit, nos Estados Unidos

A Ford anunciou, nesta quarta-feira, 13, durante o Salão de Detroit, nos Estados Unidos, a chegada do Mustang Mach-E 100% elétrico no mercado brasileiro a partir de outubro. A versão que estará no país é a GT Performance, topo de linha. Daniel Justo, presidente da Ford da América do Sul, disse que o preço ainda não foi definido. No mercado americano ele custa aproximadamente US$ 60 mil, algo em torno de R$ 300 mil.

O executivo disse que a montadora está empenhada em garantir que toda a rede de concessionárias estará apta a informar os clientes sobre eletreficação, principalmente informações sobre a instalação dos carregadores em casa. A Ford também vai oferecer acesso a redes de carregamento público.

"Nós tínhamos prometidos dez novos produtos para a América do Sul e já vamos para o sétimo. Eu confirmo que o Mustang Mach-E chega na Argentina e no Brasil ao longo do mês de outubro. Vamos oferecer executivamente a versão GT, que é a topo de linha", disse.

Autonomia

O Mach-E tem um autonomia de 490 quilômetros atestado pelo ciclo WLTP -- convenção global de testes de carros elétricos. Pela Agência de Proteção ao Meio Ambiente (EPA, sigla em inglês), a capacidade é de rodar 470 quilômetros. No Brasil, ainda falta passar pela avaliação do Inmetro, que geralmente confere um alcance 30% menor, por ter testes mais rigorosos.

A Ford leva ao Brasil a versão mais potente do carro elétrico. Ele faz de zero a 100 quilômetros por hora em 3,5 segundos, com velocidade máxima de 200 quilômetros por hora. O modelo tem tração nas quatro rodas, um conjunto de baterias de 98.7 kWh.

Futuro elétrico

A estratégia de lançar o modelo elétrico no Brasil passa pelo objetivo global da empresa, que vê a tecnologia como o um dos pilares do futuro dos carros. A Ford tem uma uma meta de chegar a uma produção anual de 600.000 carros elétricos ainda em 2023, e de mais de 2 milhões até 2026.

"Vemos nos últimos dois anos a mudança do portfólio de negócio muito focado no nosso global, nossas picapes, ícones, SUVs, e Ford Pro, e estamos colhendo resultados que são extremamente positivos em linha com as nossas expectativas. Nesse ano, vamos crescer mais de 30% na América do Sul. Só até o mês de agosto, crescemos mais de 30% no mercado do Brasil", afirma Justo.

*O jornalista viajou a convite da Ford.