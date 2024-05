3 motivos para investir no exterior

Hoje em dia, embora seja fácil encontrar informações sobre qualquer tema, nem sempre conseguimos identificar o que é mais adequado às nossas necessidades. Esse desafio é ainda maior quando o assunto é investimento, onde é preciso ter cuidado para proteger o nosso patrimônio.

Quando se trata de investir no exterior, as dúvidas são ainda mais comuns. Com a ajuda de Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, destacaremos três motivos para ter ativos internacionais na sua carteira, proporcionando não apenas diversificação, mas também potencial de melhoria das suas finanças.

Veja a seguir:

Diversificação de carteira e proteção

Investir em mercados estrangeiros permite diversificar seus investimentos além das fronteiras nacionais. Isso pode ajudar a reduzir o risco da sua carteira, já que diferentes regiões podem ser afetadas de maneiras distintas por eventos econômicos, políticos e sociais. É importante destacar que os títulos do Tesouro dos Estados Unidos são reconhecidos como os mais seguros do mundo.

Acesso a oportunidades de crescimento

Muitas vezes, os mercados internacionais oferecem oportunidades de investimento em setores e indústrias que podem não estar disponíveis em seu país de origem. Por exemplo, nos Estados Unidos, é possível acessar as maiores e mais inovadoras empresas do planeta, enquanto setores de tecnologia de ponta são mais escassos no Brasil.

O mercado brasileiro corresponde a menos de 1% do mercado global, então concentrar todo o seu investimento aqui significa deixar de lado 99% das oportunidades.

Proteção contra riscos cambiais

Investir em ativos estrangeiros pode servir como proteção contra flutuações cambiais. Se o real se desvalorizar em relação a outras moedas, seus investimentos em dólar podem ajudar a compensar parte desse impacto negativo, proporcionando uma proteção adicional para sua carteira.

O dólar é a moeda para onde o fluxo financeiro tende a ir em momentos de grande volatilidade, então a proteção também funciona para oscilações do mercado.