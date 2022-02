Silvio Santos faz aposta em segmento de cripto que pode saltar até 19.900%

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus

Uma pequena quantia investida e a chance de ficar milionário. Essa até poderia ser a história de quem ganhou na Tele Sena de Silvio Santos, mas é ainda melhor e mais rentável. Estou falando das pessoas que decidiram dar uma chance e investir pouco dinheiro no mercado mais rentável e assimétrico da última década, o de criptomoedas, que embora seja capitaneado pelo Bitcoin, vai muito além dele.

Aliás, se você não ganhou dinheiro - dinheiro de verdade- investindo em criptomoedas e tem o sonho de mudar de vida com ativos digitais, o melhor caminho é fugir do Bitcoin e investir no segmento que mais cresce dentro desse mercado: o de NFTs.

Os ativos ligados a esse segmento foram verdadeiros bilhetes premiados da loteria para quem investiu pouco dinheiro neles em 2021. Enquanto o Ibovespa caía e a renda fixa conservadora perdia para inflação, o token NFT AXS valorizou nada mais nada menos que +16.249% em apenas 12 meses.

Isso significa que quem investiu R$ 1.000 em janeiro na cripto AXS tinha em dezembro R$ 163 mil. Para buscar o milhão era necessário um investimento R$ 6.100.

É verdade que muita gente conhece o retorno que AXS entregou no ano passado. Mas o que muitos não sabem é que AXS não foi sequer a maior valorização dos tokens NFT em 2021. A criptomoeda Gala, por exemplo, apresentou um retorno de +45.825%. Sabe o que isso significa na prática?

Que se você tivesse investido R$ 2.100 nela na data do seu aniversário iria assoprar as velinhas do próximo com mais de R$ 1 milhão na conta. Acredito que esse valor seria de grande ajuda.

Quem investiu nas criptomoedas NFTs certas virou o ano muito melhor do que começou. Se você quer ter a chance de embolsar lucros como esse e começar 2022 com a chance real de ficar milionário, pode comemorar. Ao que tudo indica, o movimento tende a continuar forte em 2022.

Não à toa o próprio Silvio Santos, aos seus 91 anos de idade, escolheu este segmento para fazer a primeira criptoaposta da sua vida. Depois de tentar vender o SBT e a Tele Sena, segundo o portal Notícias da TV, Silvio decidiu inovar e investir nesta nova aposta.

O bilionário brasileiro não é o único. Junto dele estão alguns dos maiores tubarões do mercado financeiro e de tecnologia. Falo aqui de Mark Zuckerberg, Microsoft, Mark Cuban, Kevin O'Larry e dezenas de outros bilionários conhecidos investindo nesta mesma aposta.

Segundo o analista brasileiro Vinicius Bazan, esses bilionários têm de tudo para ficar ainda mais ricos com esta aposta. Afinal, o analista está certo que esta aposta dentro do universo das NFTs pode decolar a ponto de se multiplicar por até 200 vezes e transformar um investimento de 5 mil reais em até R$ 1 milhão.

Bitcoin atinge linha gráfica crítica que pode indicar mudança de tendência

Um dos pontos que faz Bazan estar otimista com a sua projeção é o momento gráfico em que o Bitcoin se encontra.

Talvez você não saiba, mas existe uma métrica muito importante dentro do mercado de criptomoedas.

Das várias experimentações de modelos para avaliar o bitcoin um se tornou o mais famoso, tanto por prever bandas de preço consistentemente quanto por interpretar o bitcoin como um ativo de reserva de valor, destacando a sua escassez como origem de valor: o modelo Stock-to-Flow.

Em 2019 o criador do modelo, observou através dele que a capitalização de mercado do BTC chegaria a US$ 1 trilhão em 2021. Dito e feito: foi o que vimos acontecer este ano

Um fato interessante deste modelo é observar que todas as vezes que o Bitcoin toca nesta linha azul ele decola para patamares jamais vistos antes. Observe no gráfico:

Agora, depois de muito tempo, ele atingiu a linha novamente. E, se o modelo (que não falha há mais de 10 anos) estiver certo, poderemos ver o Bitcoin alcançando novas máximas agora no início de 2022.

Alguns analistas acreditam que ele deve chegar em US$ 100 mil em 2022 e outros acreditam que a cotação da moeda mais famosa do mundo ultrapassará a casa dos US$ 200 mil, os mais ousados falam em US$ 1 milhão no longo prazo:

Mas como te disse no início deste artigo, investir em Bitcoin não vai mudar a sua vida financeira. Se ele atingir US$ 100 mil, você pode sair com um lucro em torno de 120%. Excelente, mas não muda o seu padrão de vida.

O importante nessa história não é o Bitcoin, mas sim, o fato de que todas as vezes que o Bitcoin sobe, algumas criptomoedas menores e mais fora do radar costumam subir ainda mais.

Mais dinheiro do que a Tele Sena

Esse movimento é conhecido como altseason, ou seja, quando a dominância do Bitcoin começa a diminuir perante as outras criptomoedas menores (altcoins).

Ela ocorre quando os investidores acreditam que o Bitcoin não terá tanto potencial de valorização no curto prazo e, por isso, começam a procurar nas moedas desconhecidas um caminho melhor para buscar multiplicar o seu patrimônio. E é justamente isso que está acontecendo neste exato momento.

A capitalização do Bitcoin está operando em valores mínimos de 40%. Mas a grande pergunta de toda altseason não é se as criptomoedas menores vão subir - isso já é praticamente certo. Mas quais criptomoedas vão subir. E ao que parece as maiores fortunas do mundo já escolheram as suas candidatas.

São as criptomoedas NFT que ficaram para trás nessa recente alta do mercado, que estão chamando a atenção dos maiores investidores do mundo.

Mas isso ainda é muito pouco. Mesmo com esse fluxo de investimento maciço, os NFTs correspondem a apenas uma pequena fração da capitalização do mundo cripto. Coisa que deve mudar logo logo, agora que as maiores fortunas do mundo estão investindo, o preço pode decolar.

Bom se levarmos em consideração as altseasons anteriores, dá para afirmar com tranquilidade que 1 milhão de reais pode ser pouco perto do que os investidores podem abocanhar aqui. Veja a tabela abaixo:

Esse é o retorno de algumas altcoins apenas em 2021. Repare que a líder do ranking, COCOS, subiu incríveis 159.102% e a menor, HORUS, 20.535%. Em outras palavras, no primeiro caso, por exemplo, bastaria investir:

650 reais para se tornar milionário..

000 reais aqui já seriam R$ 1.591.000…

Esticando a conta, para ter 10 milhões de reais bastaria que você tivesse investido R$ 6.285.

Enquanto a Tele Sena de carnaval vai pagar no máximo R$ 600 mil reais, os retornos dos tokens NFTs são praticamente ilimitados.

É claro que retorno passado não garante rentabilidade futura, mas não estamos falando de algo distante e sim de fatos que acabaram de acontecer, aliás está acontecendo agora. Afinal, esse é apenas o retorno anual destes ativos.

Você pode ficar milionário com esta nova criptoaposta

Agora chegou a sua vez de buscar retornos como esse. Você pode até ter perdido a valorização das criptomoedas NFT em 2021, mas poderá começar 2022 com uma nova recomendação de potencial similar.

Afinal, se as projeções do departamento de criptomoedas, hoje capitaneado por Bazan, estiverem certas, assim como tiveram em AXS, estas criptomoedas poderão iniciar o ano explodindo a ponto de multiplicar um investimento por até 200 vezes e transformar:

R$ 500 se tornar até R$ 100.000;

R$ 1.000 se tornar até R$ 200.000; e

R$ 5.000 se tornar até R$ 1.000.000;

Para ter acesso à transmissão e conferir a revelação da primeira moeda da lista em tempo real, tudo que você precisa fazer é clicar no link abaixo e se inscrever para o evento. É de graça e pode mudar sua vida financeira.

Lembrando que você não precisa de R$ 5.000 para investir na nova aposta de Bazan. Esse é o valor estimado para ter a chance de chegar ao milhão, mas, caso queira começar com menos, não tem problema. Não existe valor mínimo ou máximo para investir nelas.

