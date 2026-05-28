Muito além da previdência

Há diagnósticos que parecem simples porque chegaram tarde ao debate público. Um deles vem sendo repetido por economistas brasileiros há alguns anos, e Samuel Pessôa o sintetizou numa formulação difícil de ignorar: o Brasil envelheceu sem ficar rico. A frase importa porque captura, em poucas palavras, uma assimetria que definirá boa parte do século XXI no Brasil. Países que hoje sustentam populações idosas com relativa qualidade chegaram a esse momento demográfico com renda alta, instituições maduras, poupança acumulada, infraestrutura urbana adaptada e sistemas de cuidado organizados. O Brasil percorre esse caminho em ordem mais difícil: a transição demográfica chega antes do desenvolvimento que deveria sustentá-la.

Os números são conhecidos. Em 2025, segundo a PNAD Contínua, o Brasil tinha 212,7 milhões de habitantes e cresceu apenas 0,39% em relação ao ano anterior. A população com 60 anos ou mais chegou a 16,6% do total. As projeções do IBGE indicam que o país deve parar de crescer em 2041, quando alcançará cerca de 220,4 milhões de habitantes, e depois começará a diminuir. A taxa de fecundidade, que era de 2,32 filhos por mulher em 2000, caiu para 1,57 em 2023 e deve recuar até 1,44 em 2040 — bem abaixo do nível de reposição populacional, estimado em torno de 2,1 filhos por mulher.

Nada disso descreve uma catástrofe. Descreve, antes, uma conquista: brasileiros vivem mais, mulheres têm mais autonomia reprodutiva e a mortalidade caiu. A expectativa de vida ao nascer chegou a 76,6 anos em 2024. O problema não é que o Brasil esteja envelhecendo. O problema é que suas instituições foram desenhadas para um país jovem que está deixando de existir.

Comecemos pela Previdência, porque é o ponto em que o debate público costuma se concentrar. Em 2024, segundo o Balanço do Setor Público Nacional divulgado pelo Tesouro, a função da Previdência Social representou 20,6% do total das despesas públicas consolidadas e 12% do PIB. Não é preciso recorrer ao alarmismo para reconhecer a dificuldade: uma sociedade com mais idosos, menos crianças e proporção menor de pessoas em idade ativa precisará rediscutir regras, financiamento, idade de saída do mercado de trabalho e proteção contra pobreza na velhice.

Mas a Previdência é apenas a superfície. O envelhecimento reorganiza tudo: saúde, cuidado, habitação, transporte, educação, trabalho, imigração, orçamento público e a própria forma como o Estado mede necessidades. A pergunta central não é só “quem pagará as aposentadorias?”. Precisaremos discutir quem vai cuidar de quem.

A primeira resposta precisa vir do cuidado de longa duração. Hoje, no Brasil, boa parte do cuidado de idosos com dependência funcional é feita dentro das famílias, sobretudo por mulheres, quase sempre sem remuneração, formação adequada ou suporte institucional. O IBGE estimou que, em 2022, mulheres dedicavam em média 21,3 horas semanais a afazeres domésticos e cuidado de pessoas, contra 11,7 horas dos homens. Esse trabalho invisível sustenta a vida cotidiana, mas cobra preço alto: reduz participação no mercado de trabalho, limita renda, aprofunda desigualdades de gênero e transforma afeto em sobrecarga.

Esse arranjo já funcionava precariamente quando as famílias eram maiores: mais filhos, mais mulheres fora do mercado formal e menos idosos mais longevos. Funcionará cada vez menos. Famílias encolheram, filhos moram longe, mulheres trabalham mais, domicílios unipessoais crescem e a dependência tende a se concentrar nos anos finais da vida. Em 2025, os domicílios unipessoais já eram 19,7% do total, contra 12,2% em 2012. O envelhecimento brasileiro será, em grande medida, urbano, feminino e solitário.

O Brasil deu um passo institucional importante ao aprovar a Política Nacional de Cuidados, instituída pela Lei 15.069/2024. A lei reconhece o cuidado como direito, trabalho e responsabilidade compartilhada entre Estado, famílias, setor privado e sociedade. É um avanço conceitual relevante. Mas política de cuidado sem financiamento estável, rede territorial, metas verificáveis, formação profissional e integração entre SUS e SUAS corre o risco de virar declaração generosa sem serviço na ponta.

A experiência internacional mostra que a agenda do cuidado pode ir além de ajustes pontuais no desenho atual das políticas públicas. Alguns países já criaram modelos mais estruturados para financiar o cuidado de longa duração. A Alemanha instituiu, em 1995, um seguro obrigatório de cuidados de longa duração, a Pflegeversicherung; o Japão adotou um sistema semelhante em 2000. Em ambos os casos, a lógica é antecipar parte do financiamento do cuidado, por meio de contribuições obrigatórias e regras públicas de cobertura, em vez de deixar que famílias e indivíduos enfrentem sozinhos a conta quando a necessidade já se impôs.

Há ainda um ângulo frequentemente subestimado no debate brasileiro: a chamada longevity economy, ou economia da longevidade. O envelhecimento populacional não representa apenas pressão sobre a previdência, a saúde e a assistência social. Uma população mais velha e numerosa também forma um mercado consumidor relevante e pode estimular inovação em áreas como tecnologias assistivas, cuidado domiciliar, monitoramento remoto, arquitetura acessível, turismo sênior e serviços profissionais de cuidado. A Comissão Europeia, por exemplo, trata a silver economy como um campo associado a novos empregos, investimentos e soluções tecnológicas para sociedades envelhecidas.

Essas abordagens não substituem a urgência das respostas imediatas discutidas ao longo deste artigo. Mas ajudam a recolocar o problema em outro horizonte. A transição demográfica não exige apenas pagar uma conta maior; ela exige redesenhar instituições, mercados e políticas públicas para uma sociedade que viverá mais tempo.

O país precisará construir e integrar sua rede de cuidados. Nem toda pessoa idosa precisa de instituição de longa permanência; muitas precisam de adaptação da casa, visitas domiciliares, fisioterapia, manejo de medicamentos, centro-dia, transporte acessível, apoio ao cuidador familiar e acompanhamento regular na atenção primária. Uma boa política pública deve reservar instituições para quem precisa delas, fortalecer o cuidado domiciliar quando ele é possível e impedir que famílias pobres sejam deixadas sozinhas diante da dependência severa.

É aqui que a tecnologia pode ajudar. O Brasil já conta com uma base de ferramentas digitais importantes: e-SUS APS, CadÚnico, Meu INSS, prontuários eletrônicos, dados de internação, mortalidade, vacinação, visitas domiciliares e benefícios sociais. O desafio é fazer essas bases conversarem. Um Estado que sabe onde estão seus idosos frágeis, quem vive sozinho, quem teve internação recente, quem usa múltiplos medicamentos e quem depende de uma cuidadora também idosa consegue agir com mais previsibilidade.

A transição demográfica traz também consigo uma segunda pergunta, ainda mais negligenciada: quem terá condições de ter filhos?

Quando tratamos do assunto, aborda-se muito o aumento da velhice e pouco a queda da natalidade. Evidentemente, a liberdade de não ter filhos é conquista civilizatória. Mas a liberdade de escolher ter filhos também precisa ser real. Hoje, para muitos casais jovens, filhos deixaram de ser apenas uma decisão afetiva e passaram a ser um risco financeiro e profissional. Moradia cara, trabalho instável, jornadas rígidas, creches insuficientes, penalização da maternidade e divisão desigual do cuidado formam uma estrutura silenciosa de desincentivo à natalidade.

Não há política pública capaz de garantir, por decreto, o aumento da natalidade. A experiência internacional recomenda cautela: transferências monetárias costumam ter efeito limitado, e países que gastaram muito em incentivos familiares nem sempre conseguiram reverter a queda da fecundidade. Mas a evidência também sugere que políticas consistentes de conciliação entre trabalho e família (creches acessíveis, licença parental, segurança econômica, moradia e divisão mais equilibrada do cuidado) podem reduzir o custo real de ter filhos e permitir que famílias tenham o número de filhos que desejam.

O envelhecimento não precisa ser uma tragédia

O Brasil ainda trata essa agenda de modo fragmentado. O Bolsa Família reconhece que crianças elevam necessidades, mas o apoio fica restrito à política de combate à pobreza. Para a classe média e os mais ricos, o principal “benefício familiar” são as deduções no Imposto de Renda — por dependente, educação e saúde privadas —, mecanismo que, por sua própria lógica, beneficia mais quem tem renda tributável mais alta e alíquota marginal maior.

Em um país que envelhece rápido, faz pouco sentido manter uma estrutura tributária que subsidia de forma regressiva o consumo privado de famílias mais ricas enquanto o custo real de criar filhos pesa sobre a maioria. Um Estado que se preocupa com demografia deveria caminhar na direção oposta: menos renúncia mal focalizada no topo, mais apoio direto e previsível às famílias com crianças — seja por crédito tributário reembolsável, seja por um Benefício Universal Infantil que unifique e corrija a regressividade do arranjo atual.

Também é preciso avançar em licença parental. A ampliação gradual da licença-paternidade, sancionada em 2026 para chegar a 20 dias em 2029, é um passo pequeno, mas simbólico: reconhece que cuidado não é assunto exclusivamente materno. O Brasil precisará ir além, discutindo licença parental compartilhada, proteção contra discriminação de mães no trabalho, horários flexíveis, trabalho híbrido quando possível e incentivos para que homens cuidem de fato, não apenas “ajudem”.

A transição demográfica também vai exigir mudanças estruturais, especialmente na integração entre saúde e planejamento urbano. O foco da saúde deve passar do atendimento episódico para o cuidado contínuo e a manutenção da autonomia do idoso. Isso depende de cidades mais acessíveis, pois falhas básicas de infraestrutura resultam em quedas que geram dependência física e altos custos hospitalares.

A queda na natalidade e a redução da força de trabalho impõem adaptações na educação e no mercado de trabalho. A infraestrutura escolar com capacidade ociosa pode ser convertida em centros de serviços integrados para a comunidade. Simultaneamente, o prolongamento da vida laboral exigirá políticas de requalificação que respeitem as disparidades de desgaste físico entre as ocupações, enquanto a imigração precisará ser estruturada como política estratégica de recomposição da força de trabalho.

A boa notícia, embora exija ressalvas, é que ainda há tempo. A população brasileira só deve parar de crescer em 2041, e o país ainda carrega parte do bônus demográfico. Mas bônus demográfico pode ser desperdiçado em consumo corrente, disputa distributiva de curto prazo e improviso fiscal, ou convertido em produtividade, educação, cuidado, tecnologia, infraestrutura social e capacidade estatal.

O Brasil precisa começar por cinco frentes. Consolidar um Sistema Nacional de Cuidados, com financiamento, formação de cuidadores, centros-dia, apoio ao cuidador familiar e integração entre SUS e SUAS. Reorganizar a atenção primária em torno da capacidade funcional e da prevenção da dependência. Adaptar cidades e moradias, tratando calçada, transporte e habitação como política de saúde. Preparar o mercado de trabalho para trajetórias mais longas, com requalificação e combate ao etarismo. E, finalmente, construir uma política familiar moderna: creches, licença parental, eventual Benefício Universal Infantil, revisão de renúncias regressivas, apoio financeiro por criança e redução do custo real de criar filhos.

Nada disso é simples, barato e rápido. Mas a alternativa pior é: deixar que a transição demográfica seja administrada pela exaustão das famílias, pela solidão dos idosos, pela saída de mulheres do mercado de trabalho, por reformas previdenciárias tardias e por uma natalidade que cai não apenas porque as pessoas escolheram ter menos filhos, mas porque o país tornou essa escolha cada vez mais difícil.

Se o Brasil não se preparar para a transição demográfica dos próximos quinze anos, ele será atropelado pela ausência dessas medidas. E essa ausência tem uma gramática conhecida: famílias sobrecarregadas, mulheres exauridas, idosos invisíveis, escolas sem crianças, previdência pressionada e uma sociedade mais velha sem instituições suficientemente adultas.

O envelhecimento brasileiro não precisa ser uma tragédia. Ele pode ser a prova de maturidade de um país que aprendeu a viver mais, mas agora precisa aprender a cuidar melhor — dos idosos que chegam, das crianças que ainda nascerão e das famílias que as sustentam.