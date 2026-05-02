O maior aliado do CEO é invisível

Por Mitri Britto*

Todo CEO fala de estratégia. Poucos falam sobre quem protege essa estratégia quando o ano começa e a realidade aparece.

É na rotina que a ambição se fragmenta. Cada diretor tem sua prioridade. Cada área tem sua urgência. Cada mercado impõe sua pressão. O plano aprovado pelo acionista, que parecia tão claro, começa a disputar espaço com o dia a dia.

A maioria dos CEOs tenta vencer essa batalha com energia pessoal: mais reuniões, mais alinhamentos, mais cobrança. Funciona por um tempo. Até o momento em que o CEO deixa de ser um alocador de capital e vira um gerente do caos.

Sem um sistema claro de priorização, o CEO se torna o processador final de todos os conflitos. E, quando isso acontece, ele deixa de exercer seu papel mais importante: decidir direção.

Empresas que entregam com consistência não são apenas as que têm uma boa tese. São as que constroem uma arquitetura interna capaz de transformar ambição em foco executável.

Chamo isso de arquitetura de foco.

Não é uma área específica no organograma. Não é burocracia adicional. É o sistema que organiza decisões antes que elas cheguem à mesa principal. É a disciplina que traduz estratégia em prioridade e prioridade em ação.

A estratégia, no fundo, é uma frase elegante até o momento em que vira escolha difícil. E escolhas difíceis exigem método.

Quando um business plan é alinhado com o acionista, os números são claros: crescimento, margem, geração de caixa, expansão de portfólio. O desafio começa no dia seguinte. Onde investir? O que parar? Qual vertical precisa de correção estrutural? Qual iniciativa realmente move o ponteiro?

Priorizar de verdade não é dizer o que é importante. É dizer o que não será feito.

Organizações maduras constroem uma leitura sistemática da própria realidade. Observam indicadores operacionais, comerciais e financeiros com frequência e frieza. Identificam onde há compressão de margem, perda de competitividade, baixa conversão, desalinhamento de oferta. Transformam sintomas em diagnóstico.

A partir desse diagnóstico, o foco deixa de ser disputa interna e passa a ser escolha estratégica.

Se uma linha de negócio perde contratos relevantes por falta de posicionamento competitivo, a resposta não é apenas cobrar mais vendas. É atacar a causa estrutural. Pode envolver investimento, reconfiguração de portfólio ou até movimentos de aquisição. Se outra vertical opera com margem pressionada em um mercado comoditizado, a discussão não é apenas crescimento, mas eficiência e diferenciação. Se há pipeline, mas não há conversão suficiente para sustentar o plano de longo prazo, a pergunta não é “como vender mais”, mas “como reposicionar a oferta para gerar demanda qualificada”.

Em todos os casos, o padrão é o mesmo: diagnóstico claro, projeto estruturado, lógica econômica, priorização explícita. Isso é arquitetura de foco em ação.

Existe uma resistência natural a esse tipo de disciplina. Muitos confundem autonomia com ausência de estrutura. Na prática, ocorre o oposto. Quando prioridades são definidas com base em evidência e conectadas ao plano estratégico, a autonomia aumenta. As áreas deixam de disputar espaço político e passam a executar com foco compartilhado.

O principal beneficiado é o CEO.

A atenção do CEO é o recurso mais caro da organização. Ainda assim, muitas empresas tratam esse recurso como infinito. Projetos mal estruturados, iniciativas sem retorno claro e demandas difusas chegam à mesa do líder como urgências incontestáveis. O CEO passa a organizar o caos, em vez de decidir o futuro.

Quando existe uma arquitetura de foco bem construída, o papel do CEO muda. Ele deixa de ser o gerente da intensidade e volta a ser o direcionador da empresa. Recebe diagnósticos claros, alternativas estruturadas e recomendações sustentadas por análise. Decide com mais qualidade e menos dispersão.

Essa arquitetura também redefine a relação com investidores.

Investidores experientes sabem que estratégia é fácil de escrever e difícil de sustentar. O que gera confiança não é apenas crescimento pontual, mas consistência na execução e previsibilidade na correção de rota. Quando a empresa demonstra leitura objetiva da própria performance e capacidade disciplinada de ajustar prioridades, o diálogo com o acionista amadurece. Sai a defensiva. Entra a construção.

Confiança nasce da constância.

No fim, o maior aliado do CEO não é apenas o conselho ou o investidor. É a arquitetura de foco que protege sua capacidade de decidir sob pressão e impede que a ambição se dilua em intensidade.

Porque empresa que não decide com método vira empresa que vive de intensidade.

E intensidade, por melhor que pareça, não é estratégia. Consistência é.

*Mitri Britto é Diretor de Estratégia, M&A e Marketing na TIVIT