Como construir vantagens competitivas na era da inteligência artificial

A recente compra de espectro da EchoStar pela SpaceX por cerca de 17 bilhões de dólares revela um padrão que vai muito além das telecomunicações: as empresas mais disruptivas não apenas competem dentro das regras existentes, elas reescrevem o jogo completamente. Este movimento sinaliza a construção de uma infraestrutura estratégica para a era da inteligência artificial.

Observando essa e outras transformações recentes no mercado, identifiquei três princípios estratégicos que líderes empresariais podem adaptar para criar vantagens competitivas sustentáveis, independentemente da escala de operação.

Construa Sua Própria Infraestrutura de Geração de Dados

A corrida pela inteligência artificial tem se concentrado na coleta de dados públicos disponíveis na internet, mas os riscos e custos jurídicos dessa abordagem estão aumentando rapidamente. O acordo de 1,5 bilhão de dólares envolvendo a Anthropic, aprovado preliminarmente e ainda sujeito à aprovação judicial final, é um bom exemplo dessa tendência.

As empresas mais inteligentes estão mudando de direção. Em vez de depender de fontes externas, estão construindo sistemas proprietários que geram ativos de informação valiosos e difíceis de replicar.

A abordagem mais eficaz envolve criar hardware especializado, plataformas de software ou redes de sensores IoT que capturam informações específicas do seu domínio de atuação. Quando bem executados, esses sistemas criam ciclos virtuosos poderosos: os dados melhoram os produtos, que por sua vez geram dados ainda mais valiosos.

Em grande escala: A Tesla exemplifica essa estratégia através de sua frota de veículos, que funciona como uma rede distribuída de sensores. A John Deere construiu vantagem similar através dos sensores em seus equipamentos agrícolas, coletando dados de campo que aprimoram suas recomendações agrícolas baseadas em IA.

Em escala média: Uma rede de varejo pode instalar sensores de fluxo e análise de comportamento em suas lojas para entender padrões de navegação dos clientes. Uma empresa de logística pode equipar sua frota com telemetria própria para otimizar rotas. Um hospital pode criar sistemas de monitoramento de pacientes que geram insights clínicos proprietários. Em todos os casos, a captura e uso desses dados precisa nascer com governança, base legal e transparência com o usuário.

Existe uma hipótese estratégica aqui: ao controlar mais da camada de conectividade e coleta, uma empresa pode reduzir dependência de intermediários e criar um circuito mais fechado de telemetria e uso, com base legal clara, governança e transparência. Se esse tipo de infraestrutura se conecta a produtos de IA no futuro, o ganho competitivo vem menos do modelo em si e mais da exclusividade dos dados.

Essa abordagem exige investimento inicial em infraestrutura de coleta, e mudanças regulatórias podem potencialmente restringir os direitos de uso dos dados. Empresas considerando essa estratégia devem avaliar cuidadosamente sua capacidade para investimento de longo prazo.

Projete Ecossistemas Integrados que Multiplicam o Valor

Produtos individuais podem ser copiados com relativa facilidade, mas sistemas interconectados criam vantagens compostas através de múltiplas linhas de negócio. O segredo está em identificar capacidades complementares que amplificam o valor da sua oferta principal, construindo tecnologias que criam ciclos benéficos entre diferentes linhas de produto.

Em grande escala: A Adobe exemplifica esse princípio através da integração das ferramentas do Creative Cloud, onde ativos fluem perfeitamente entre Photoshop, Illustrator e software de edição de vídeo. Essa interconexão aumenta os custos de mudança, ajudando a justificar modelos de precificação por assinatura e criar vantagens competitivas sustentáveis.

Em escala média: Uma construtora pode integrar seu software de gestão de obras com marketplace de fornecedores e plataforma de relacionamento com clientes. Uma academia pode conectar aplicativo de treinos, loja de suplementos e agendamento de aulas. Uma clínica odontológica pode unificar prontuário eletrônico, sistema de lembretes e plataforma educacional para pacientes.

As implementações mais bem-sucedidas estruturam preços e parcerias para recompensar clientes que usam múltiplos componentes do ecossistema, incentivando engajamento mais profundo e tornando mais difícil para concorrentes deslocar elementos individuais.

Empresas que seguem essa estratégia devem reconhecer que a complexidade do ecossistema pode desacelerar a inovação e criar pontos únicos de falha através de múltiplas unidades de negócio. O desafio está em encontrar o equilíbrio entre os benefícios da integração e a flexibilidade operacional.

Redefina as Premissas de Infraestrutura do Seu Setor

Em vez de competir dentro dos modelos existentes, empresas de sucesso questionam as restrições fundamentais que sua indústria aceita como imutáveis. Essa abordagem envolve mapear as conexões atuais do seu setor com os clientes, explorar tecnologias que possam contornar intermediários tradicionais e considerar mudanças arquitetônicas que reposicionem sua empresa na cadeia de valor.

Em grande escala: A Starlink busca criar conectividade a partir do céu primeiro, em vez de competir por infraestrutura terrestre. Essa estratégia poderia potencialmente relegar operadoras tradicionais a papéis de preenchimento urbano, embora empresas como T-Mobile estejam respondendo com parcerias satelitais e a AST SpaceMobile ofereça soluções concorrentes. A Netflix demonstrou pensamento similar ao contornar completamente a distribuição broadcast tradicional, construindo infraestrutura de streaming direto ao consumidor.

Em escala média: Uma editora pode eliminar distribuidoras físicas e criar assinaturas digitais diretas. Uma indústria de alimentos pode contornar supermercados com venda por assinatura direto ao consumidor. Um escritório de advocacia pode substituir cobrança por hora com modelos de assinatura mensal para serviços jurídicos preventivos.

Como na criação de infraestrutura própria de dados, essa abordagem enfrenta obstáculos regulatórios e exige capital. O sucesso demanda não apenas recursos financeiros, mas também a habilidade de navegar processos complexos de aprovação mantendo ritmo competitivo.

Desafios de Implementação

Esses princípios soam atraentes, mas carregam riscos substanciais de execução. A visão da SpaceX, por exemplo, depende de aprovação regulatória que pode levar meses. Em casos complexos, o processo pode passar do marco informal de 180 dias que a FCC costuma seguir para pedidos rotineiros. Integração técnica através de sistemas complexos e adoção de mercado de modelos de serviço não comprovados adicionam camadas adicionais de incerteza.

Construir ecossistemas integrados demanda expertise em domínios diversos e alocação significativa de capital. A maioria das organizações não possui os recursos para executar estratégias tão ambiciosas com sucesso, tornando essencial a avaliação cuidadosa de capacidades antes de comprometer-se com iniciativas de transformação.

A lição fundamental para líderes não é replicar a escala da SpaceX, mas seu princípio: comece identificando seu "ecossistema mínimo viável". Em vez de tentar uma reformulação massiva, identifique o ciclo de feedback de dados mais poderoso entre dois dos seus produtos ou serviços e domine essa conexão primeiro.

A Escolha Estratégica

O acordo de espectro da EchoStar fornece uma estrutura para pensamento estratégico em uma era onde IA, conectividade e geração de dados convergem.

O sucesso provavelmente favorecerá organizações que podem construir motores de dados proprietários, criar ecossistemas que multiplicam valor e questionar premissas de infraestrutura, em vez de otimizar dentro de limites existentes. O desafio não está em entender esses princípios, mas em executá-los enquanto navega complexidade regulatória e riscos técnicos.

Qual lacuna na infraestrutura atual do seu setor você enfrentará primeiro? As empresas que responderem essa questão de forma decisiva e agirem com base em suas conclusões podem se posicionar para moldar o cenário competitivo pelos próximos anos.