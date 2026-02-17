BlackRock e as sombras da China e Trump sobre Davos

No Brasil, não se prestou atenção, mas Larry Fink, fundador e presidente da BlackRock, abriu o Fórum Econômico Mundial, o World Economic Forum, em Davos, com uma pergunta desconcertante: “Will anyone outside this room care?”

Em vez de defender o clube, admitiu que a crítica procede. No texto que publicou como co-presidente interino do Fórum, traduziu a virada de época: queda da confiança institucional, antipatia contra “elites” e a necessidade de Davos descer das montanhas e ouvir o mundo real. “The mountain will come down to earth.”

O tom não foi retórico. Foi de conscientização. Davos, pela primeira vez em décadas, falou menos como oráculo e mais com os pés no chão. Não porque Fink tenha mudado de lado, mas porque enxerga, com lentes financeiras sofisticadas, algo que deixou de ser uma soma de ruídos políticos: a licença social do capitalismo ocidental está se deteriorando.

O efeito aparece na instabilidade política, na frustração das novas gerações e no aumento do risco sistêmico. Populismos de esquerda e direita deixaram de ser apenas guerra cultural, wokes versus magas, e tornaram-se custo de capital.

De fato, ali mesmo, aos pés dos Alpes, a Europa vive sua pior fase desde o pós-guerra; guerra na Ucrânia, decadência demográfica, desindustrialização, radicalismo islâmico, antissemitismo e o fantasma da Rússia também não são mais puro alarmismo.

A sombra de Donald Trump também pairou sobre Davos por um motivo específico: ele, abruptamente, retirou o Ocidente de um torpor confortável, aceito por anos pelo consenso globalista do Fórum. Ao romper dogmas, questionar cadeias produtivas excessivamente longas, recolocar produção, soberania e interesse nacional no centro do debate, Trump expôs fragilidades que Davos preferia tratar como externalidades administráveis.

O constrangimento atual não nasce somente do estilo pessoal, mas do fato de que parte do diagnóstico estava correta, ainda que dito sem filtros e de uma forma grosseira, estudada para atropelar os teatros da mídia “mainstream”.

A exposição de Larry Fink, o maior dos banqueiros que falou, pesa porque vem de quem mede o pulso do sistema. A BlackRock encerrou 2025 com cerca de US$ 14 trilhões sob gestão e US$ 698 bilhões em captações líquidas.

Em um mundo dominado por ETFs e indexação, isso significa presença transversal: por meio de fundos, a gestora é acionista indireta de milhares de empresas, em praticamente todos os setores. Seu braço de ETFs, o iShares, já supera US$ 5 trilhões, com cerca de 29% do mercado global. No Brasil, está presente em muitos grandes grupos, discretamente.

E a BlackRock não está sozinha. Segundo o Thinking Ahead Institute, os 500 maiores gestores do mundo somavam US$ 139,9 trilhões em ativos sob gestão ao fim de 2024. Esse capital é silencioso, mas reage rapidamente quando percebe riscos estruturais.

Por que Fink falou tanto? Pela instabilidade política global, pelas frustrações das pessoas, mas, acima de tudo, pelo estrutural: porque a próxima onda de produtividade pode ser politicamente explosiva. A inteligência artificial tende a repetir o padrão da globalização pós-Guerra Fria, disse, quando a riqueza imensa gerada acabou concentrada. Daí a pergunta simples e devastadora: “What happens to everyone else?”

Nesse contexto, a discussão sobre renda mínima reapareceu em Davos não como bandeira ideológica, mas como variável de estabilidade macroeconômica. A tese, defendida há anos por líderes da tecnologia, é que a IA pode gerar um excedente de produtividade tão elevado que parte dele precisará ser redistribuída para preservar coesão social e previsibilidade institucional, virando alto risco político. Mais fácil falar, no entanto, do que fazer.

Os números ajudam a dimensionar o desafio. Os Estados Unidos têm cerca de US$ 70 mil de produtividade anual por trabalhador; o Brasil, cerca de US$ 17 mil. Mesmo assim, os EUA já enfrentam dificuldades para expandir, ou sequer manter, a sua classe média, hoje marcada por estagnação e ressentimento. Se uma economia altamente produtiva já sofre para converter tecnologia em mobilidade social, o impacto da IA em países de baixa produtividade tende a ser ainda mais severo.

A sombra mais longa sobre Davos, porém, é a da China. Seu capitalismo de Estado tem custos políticos evidentes, mas entrega o que o Ocidente passou a adiar: escala, coordenação e resultados. A China avança em inteligência artificial, energia, manufatura avançada e infraestrutura, enquanto democracias ocidentais se enredam em disputas distributivas sem uma estratégia clara de produtividade. É da China que vem o maior crescimento da classe média. É de lá que vem a resposta da mobilidade social.

O subtexto é inequívoco. Se a globalização pressionou o emprego industrial, a IA pressiona o emprego intelectual de rotina. A fábrica já vinha sendo automatizada; agora é a fábrica de colarinho branco. Sem um plano crível de transição, a política responde com populismo, ruptura regulatória e conflito distributivo, e o caríssimo mercado perde previsibilidade.

O paradoxo é que o Brasil é peça grande do tabuleiro, mas joga pouco. De Davos foi quase um ausente. Energia, agro, minerais críticos e serviços oferecem caminhos reais de difusão de renda. No turismo, por exemplo, a IA automatizará preços e back office, mas hospitalidade, confiança e curadoria seguem humanas. Usada para elevar qualidade e gasto médio, e não apenas cortar custos, pode ampliar renda local.

Quando o maior termômetro do capital global admite, em Davos, uma crise de confiança e um choque distributivo iminente, não é virtude performática. Trata-se de um alerta sobre uma soma de fatores e mudanças que ocorreram lentamente, “at Davos Watch”, e que, como água fervendo, estão entrando em ebulição. A pergunta final não é ideológica, é estratégica: quem capturará a produtividade e quem ficará para trás?