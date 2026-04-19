Por Kleber Sobrinho

80% dos edifícios que existirão em 2050 já estão construídos hoje. Essa frase deveria nos fazer parar por alguns minutos.

Durante décadas, o mercado imobiliário e o planejamento urbano foram guiados por uma lógica simples: o futuro das cidades seria construído com novos prédios, novos bairros e novas expansões urbanas. A ideia de progresso sempre esteve associada à construção do novo.

Mas e se essa lógica estiver incompleta?

Se a maior parte dos edifícios das próximas décadas já está de pé hoje, talvez a pergunta mais importante para o futuro das cidades não seja “o que vamos construir”, mas “o que vamos fazer com o que já existe”.

Esse debate começa a ganhar força em várias partes do mundo. Cidades que passaram décadas expandindo suas fronteiras voltam a olhar para seus centros urbanos. Não por nostalgia, mas por uma constatação prática: a infraestrutura mais valiosa das cidades já está ali.

Transporte público, redes de serviços, comércio, equipamentos urbanos, história e localização estratégica. Tudo concentrado em regiões que, paradoxalmente, convivem com edifícios vazios, imóveis subutilizados e uma sensação crescente de abandono.

No Brasil, esse paradoxo é ainda mais evidente.

O país possui milhões de imóveis vazios ao mesmo tempo em que enfrenta um déficit habitacional relevante. Ou seja, em muitas cidades o problema não é apenas falta de moradia. É também um enorme estoque de espaços urbanos que deixaram de cumprir sua função.

Durante muito tempo acreditou-se que o caminho natural das cidades era crescer para fora. Novos bairros surgiram, novos eixos urbanos foram criados e a expansão urbana passou a ser vista como sinônimo de desenvolvimento.

Enquanto isso, muitos centros urbanos foram perdendo moradores, atividades e vitalidade. Na prática, o urbanismo moderno acabou cometendo um erro estratégico: abandonou os centros das cidades.

Esse processo foi gradual. Décadas de decisões urbanas, econômicas e culturais incentivaram a expansão enquanto os centros se esvaziavam.

O resultado começa a aparecer com mais clareza: cidades mais espalhadas, deslocamentos mais longos, infraestrutura mais cara de manter e centros urbanos com enorme potencial econômico subutilizado.

Talvez o futuro das cidades passe justamente por corrigir esse erro. Reocupar, requalificar e reconstruir os centros urbanos pode ser uma das decisões mais inteligentes do ponto de vista econômico, social e ambiental.

Primeiro, porque reaproveita infraestrutura já existente. Segundo, porque aproxima pessoas de trabalho, serviços e oportunidades. Terceiro, porque devolve vida a regiões que historicamente sempre foram o coração das cidades.

É nesse contexto que um conceito ainda pouco explorado no Brasil começa a ganhar relevância: o retrofit.

Mais do que uma simples reforma, o retrofit representa a possibilidade de atualizar edifícios existentes para novas demandas urbanas — seja para moradia, trabalho, serviços ou uso misto. É uma forma de colocar o velho em forma de novo, preservando o valor urbano acumulado ao longo de décadas.

Mas talvez o ponto mais importante não seja o retrofit em si. O verdadeiro debate é outro. O Brasil não precisa apenas construir novas cidades. Precisa recuperar as que já existem.

O futuro das cidades não será construído apenas com novos prédios. Ele dependerá cada vez mais da nossa capacidade de reinventar aquilo que já existe.

Se 80% dos edifícios de 2050 já estão de pé hoje, então o maior ativo imobiliário das cidades pode não estar nos terrenos vazios das periferias urbanas, mas nos prédios esquecidos que continuam ocupando posições privilegiadas dentro delas.

Talvez esteja na hora de olharmos novamente para os centros das nossas cidades.

Não como lugares do passado. Mas como parte essencial do futuro.

Porque, no fim das contas, o futuro das cidades pode não estar em construir mais. Pode estar em reconstruir melhor.