Os 35 anos do Peugeot 106

A dominância dos SUVs pode sugerir outra coisa, mas não faz muito tempo que hatches eram o principal coringa das fabricantes, modelos urbanos que chegaram a representar pouco mais de um terço dos emplacamentos na Europa e 40% das vendas na França, por exemplo.

Tome o Peugeot 106, lançado em 12 de setembro de 1991, como exemplo: podia ser tanto um modesto compacto para meros deslocamentos estudantis, quanto um esportivo candidato a colecionável, pedigree reafirmado agora por ocasião dos 30 anos da versão GTi.

Tudo começa com acabamentos espartanos e motores sem grandes pretensões. Mas, em pouco tempo, surge uma versão mais atraente, geralmente dotada de um pouco mais de potência e adornos sugestivos; outras aparecem com propostas distintas. Até que, finalmente, chega ao topo da gama.

O 106 teve uma carreira lapidada por versões, como as icônicas XSi, Rallye e Zénith e a elegante Inès de la Fressange, entre outras. A mais desejada era a GTi, de 120 cv, 14,8 kgfm de torque e 0 a 100 km/h em respeitáveis 7,4 segundos.

Visualmente, o GTi se diferenciava nos para-choques, nos alargadores de para-lamas e nas rodas de liga leve de 14 polegadas, calçadas em pneus 185/55.

Inicialmente produzido com três portas, o Peugeot 106 passou a ter cinco portas a partir de 1992, com quase 2,8 milhões de unidades fabricadas até o fim das vendas, em 2003. A produção do Peugeot 106 era realizada principalmente em Mulhouse, mas as fábricas de Sochaux e Aulnay-sous-Bois também entraram em operação para complementar a produção durante o auge da demanda.

Não por coincidência, também em 1996 a Citroën lançou o Saxo VTS 16V, que também não por coincidência foi aposentado em 2003.

Outras efemérides legais da Peugeot em 2026 são os 130 anos da fundação da Société Anonyme des Automobiles Peugeot e os 100 da estreia da marca nas 24 Horas de Le Mans, onde soma três vitórias.