Davos e o jogo das cadeiras do poder global 

Davos sempre foi um termômetro das relações globais. Mas em certos anos, ele se transforma em algo mais raro: um ensaio geral do novo tabuleiro de poder. Este é um desses momentos.

Nos corredores paralelos ao palco do World Economic Forum, as falas públicas de líderes não foram apenas discursos. Foram sinais, cuidadosamente calibrados, de um jogo maior: quem ocupa qual cadeira na próxima fase da ordem internacional.

Logo na abertura, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, resumiu o dilema da ordem internacional atual com uma frase que já ecoa nos corredores diplomáticos:

“Middle powers must act together because if you are not at the table, you are on the menu.”

Carney não estava fazendo retórica poética: ele estava diagnosticando uma realidade em que potências médias, sozinhas, são incapazes de influenciar decisões que moldam comércio, segurança e tecnologia, e podem acabar sendo moldadas por elas.

Esse alerta ecoou forte entre líderes que percebem que a antiga lógica de “ordem baseada em regras” está se desgastando rapidamente.

O presidente Donald Trump de fato alterou a dinâmica em Davos, não apenas pelo conteúdo de seus discursos, mas pela maneira como ele conduziu as tensões.

Trump voltou a defender uma visão transacional da política externa:

Ao anunciar tarifas e condicioná-las a apoio a seus projetos globais;

Ao apresentar sua iniciativa de um “BoardofPeace”, uma espécie de nova plataforma multilateral liderada pelos EUA, com condições financeiras e simbólicas próprias;

E ao responder diretamente a críticas, como quando afirmou que “Canada vive por causa dos Estados Unidos”, numa clara tentativa de pressionar politicamente Carney.

O uso dessa tensão, gerar desconforto antes de propor diálogo, não é aleatório: é uma técnica deliberada de negociação em cenários assimétricos. Ao inflamar disputas, Trump cria fissuras que depois podem ser negociadas sob seus termos, deslocando o centro de gravidade de alianças tradicionais para acordos mais bilaterais e pragmáticos.

Enquanto Trump tensiona o sistema, Ursula von der Leyen tenta preservá-lo. Seu discurso insiste em previsibilidade, regras e coordenação internacional. Mas o subtexto é claro: a Europa já não dita o ritmo, ela luta para permanecer central.

Em Davos, Ursula não fala apenas como líder institucional. Fala como guardiã de um modelo que perdeu tração justamente quando o poder voltou a ser exercido de forma mais direta.

Macron, por sua vez, ocupou uma posição intermediária: reforçando a necessidade de soberania europeia enquanto apresentava a França como um ator capaz de mediar dentro de um contexto cada vez mais fragmentado.

O desenrolar desses discursos e reações não foi teatral; foi um rearranjo real de alianças e influências. o resultado é uma Davos que reflete menos consenso e mais competição por espaço político e geopolítico.

No fim, como Carney explicou e Trump demonstrou, não estar no centro da conversa é confiar que outros dirão o que é melhor para você.