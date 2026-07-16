A mulher que sustenta o Atlas

Há uma coincidência literária que eu não consegui ignorar. Na Netflix, um executivo arrogante de publicidade acorda em uma realidade paralela onde o poder é das mulheres. O nome da agência onde tudo começa: Atlas. Décadas antes, Ayn Rand já tinha dado esse mesmo nome ao mundo que desaba quando a competência se retira dele — e colocado, no centro desse mundo, não um homem, mas uma mulher.

Dagny Taggart não pede licença para ser boa no que faz. Ela dirige a maior ferrovia dos Estados Unidos num universo de homens que herdaram cargos e discursam sobre valores enquanto o trem sai dos trilhos. Rand não a torna heroína por ser mulher — torna-a heroína por ser competente num mundo que começou a recompensar qualquer coisa menos competência. Mas o fato de ser mulher importa, sim. Importa porque ela precisa provar duas vezes o que os homens ao redor dela provam uma. Importa porque sua autoridade nunca é assumida como natural — é conquistada, sustentada, defendida, todos os dias, contra quem acha que ela está ali por acidente ou por tolerância.

“Primeiro as Damas” pega essa mesma tensão e a vira do avesso, com humor. Damien, o protagonista, passa o filme inteiro aprendendo, na pele, o que significa ser tratado como acessório num ambiente que ele próprio ajudou a construir assim. E quando finalmente tenta consertar o que fez, a personagem de Rosamund Pike não aceita o pedido de desculpas como moeda de troca. Ela negocia: quer comandar a campanha, quer o mesmo salário, quer a sala. Não pede para ser incluída — exige ocupar o espaço que já era dela por mérito.

É aí que as duas histórias, separadas por quase oito décadas e por gêneros narrativos completamente diferentes, dizem a mesma coisa: o papel da mulher não é entrar na sala. É recusar sair dela com menos do que entrou.

No mundo dos negócios — e eu vivo isso todos os dias, entre bastidores de operações, mesas de negociação e conselhos que ainda têm mais retratos de homens na parede do que cadeiras ocupadas por mulheres — vejo essa mesma armadilha se repetir com frequência preocupante. Convida-se a mulher para a mesa como resposta a uma pressão externa, um investidor incomodado, uma manchete indesejada. Ela entra. Sorri. Agradece a oportunidade. E ali, nesse agradecimento automático, perde metade da batalha antes mesmo de começar.

A lição de Dagny Taggart — e, surpreendentemente, também a de Alex, na comédia leve da Netflix — é que representatividade sem poder real é cenografia. Cadeira na mesa sem voto na decisão é figuração. O que separa presença de protagonismo não é o convite que você recebe, é a exigência que você faz depois de sentar.

E aqui a ficção encontra o noticiário da semana. Jane Fraser assumiu o Citi em 2021 herdando o banco mais problemático de Wall Street, num cenário clássico do que os americanos chamam de “glass cliff” — o precipício de vidro: mulheres convocadas exatamente para os cargos que ninguém mais quer assumir, no momento em que a empresa está mais frágil. Cinco anos depois, o Citi reporta a maior receita trimestral em uma década, e a ação do banco já valorizou mais de 80% sob sua gestão. Fraser resume sua trajetória com uma frase seca, sem espaço para dúvida: nunca lhe faltou convicção de que aquele era o caminho certo. Não há gentileza performática nesse resultado — há números, e eles são a única resposta que ainda cala quem duvidou.

Do outro lado do Atlântico, Christine Lagarde segue como a nome mais cotado para assumir a presidência do Fórum Econômico Mundial, a instituição símbolo do poder econômico global, ainda tentando se reconstruir depois da saída conturbada de seu fundador. Lagarde carrega décadas de primeiros lugares que na verdade são primeiras vezes: primeira mulher a presidir a Baker McKenzie, primeira mulher ministra das Finanças de um país do G7, primeira mulher à frente do FMI. Ela já resumiu o que pensa sobre diversidade de liderança lembrando que homens e mulheres trazem perspectivas diferentes para o mundo dos negócios, inclusive na forma como lidam com risco. Não é retórica: é constatação de quem viveu dos dois lados da mesa de decisão.

Não é sobre ser dura, nem sobre negar afeto ou colaboração — Dagny ama profundamente, se permite vulnerabilidade, constrói pontes onde poderia só competir. Fraser fala abertamente sobre maternidade e sobre ter trabalhado meio período durante anos. O ponto é outro: nenhuma delas confunde ser gentil com ser dispensável. E é exatamente essa distinção que ainda falta a tantas mulheres em posições de liderança hoje: a certeza de que comprometer-se não é o mesmo que se anular.

Talvez o recado mais simples que fica, entre a distopia industrial de Rand, a comédia de trocas de papéis da Netflix e os nomes reais que estampam as manchetes desta semana, seja este: o mundo não desaba pela ausência de mulheres competentes. Desaba quando essas mulheres, cansadas de provar duas vezes o que bastaria provar uma, decidem que não vale mais a pena sustentar sozinhas o peso de um sistema que nunca as tratou como iguais.

Sustentar o Atlas tem um preço. A pergunta que toda liderança — feminina ou masculina — devia se fazer é: quem está pagando esse preço na sua empresa, e há quanto tempo ninguém pergunta se ela ainda topa continuar carregando.