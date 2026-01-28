Vietnã e Brasil, políticas Sensible e Populist

Por Francisco de Assis Moura de Melo

Há dez anos atrás, visitei o Vietnã. No retorno ao Brasil, fiz uma reflexão sobre as políticas econômicas brasileiras no período de 1994 até 2015, ano este em que o Brasil perdeu o Investiment Grade, no dia 09/09, bem como o sentido de esquerda e direita na duelística da política brasileira.

Escrevi o texto A “sorte” da Cortina de Ferro e o “azar” do Brasil (os termos entre aspas têm significado específicos), editado em 18/05/2016, cuja conclusão básica é que o Brasil foi um perdedor na corrida do crescimento econômico no período analisado. Reproduzo uma parte do parágrafo final do texto:

... ví um povo que busca a sobrevivência pelo trabalho árduo, que paga pelos estudos dos filhos, talvez até por razões pedagógicas mais persuasivas do que o dito “não há um almoço grátis”. E pelo desestímulo à busca de privilégios governamentais, afinal, o Vietnã que vi demonstrou entender que é no setor privado que se produz riqueza. Repito a frase do Guia de Turismo Huan, que viveu em Cuba seis anos, que afirmou, de forma impassível: “Cuba está vinte anos atrás do Vietnã”.

Passados dez anos, a Economia Política mundial virou de ponta-cabeça, a Geopolítica tem contornos impensáveis há poucos anos, com os Estados Unidos da América renegando os ideais do ocidente e se descompromissando com a OTAN. O Brasil, que sempre exercitou a ambiguidade de pertencer ao Ocidente e afagar as ditaduras de leste a oeste, está no desconforto de fazer opções difíceis.

No plano econômico, a caracterização da política econômica como ser de direita e ou ser de esquerda perdeu significado. A ação do estado no domínio da economia passou a ser classificada como Sensible ou Populist, a partir dos fundamentos e dos resultados prováveis. Se fundamentada em dados e análises técnicas e experiência que atestam a sua eficácia para o desenvolvimento econômico sustentado, é denominada de Sensible. Os exemplos são a reforma da Previdência (2020) e a Reforma do Imposto Indireto (2024). Se, ao contrário, são movidas por interesses políticos imediatos e sem efeitos permanentes, sem análise de custos e benefícios e das consequências para as contas públicas, são denominadas de Populist. Este é o caso do aumento do Bolsa Família no Brasil, em 2022 e do One Big Beautful Bill Act, nos Estados Unidos da América em 2025.

Por seu turno, a clivagem Liberais insensíveis que defendem os milionários e ignoram os pobres e Socialistas autoritários que querem mais Estado e dele se aproveitar é própria da rinha política alheada da necessária análise crítica.

Na vida real não há política econômica que pretenda atingir metas de progresso econômico e bem estar social se conflita com as regras consolidadas de funcionamento da economia e se ignora as circunstâncias objetivas da realidade.

Admitidas essas condições, vejamos o desempenho do PIB (indicador geral de progresso) no Vietnã e no Brasil nos últimos 10 anos. E, de forma simplificada, o que explica as diferenças de performance econômica entre os dois países.

Com base em 2014, o Pib do Vietnã cresceu 83%, o do Brasil cresceu 3,6%; Sob a ótica da Paridade do Poder de Compra, o PIB per capita (ajustado pela relação entre os níveis de preço USA/Brasil e USA/Vietnã) passou, no caso do Brasil, de US$19,2 para US$19,9, e no do Vietnã, de US$8,7 para US$15,1; No mesmo período, o Investimento Total do Vietnã oscilou entre 30,7% e 33% do PIB; o Investimento Total no Brasil oscilou entre 14,6% e 17,8%.

Em suma, em 10 anos, assim como em lapsos de tempos muito maiores, de 20 e até 30 anos, o Vietnã teve performance econômica marcantemente superior à do Brasil, a qual pode ser confirmada por diversos outros indicadores, relacionados à saúde e à educação.

Há, na raiz da explicação da grande diferença de performances, um fator básico: a diferença de entendimento quanto aos fundamentos determinantes do crescimento da economia. Essa diferença conduziu e conduz a políticas e resultados econômicas dispares. No cerne, o Vietnã priorizou o investimento em geral e sobretudo o investimento em capital humano como o motor do progresso, de forma eficiente, conforme se comprova com a performance de seus alunos no PISA.

Observe-se que o entendimento dos formuladores de política econômica do Vietnã foi e é o entendimento da teoria econômica ortodoxa: o investimento é a base indispensável para a aumentos do PIB Potencial. Podendo-se dizer, por força de expressão, até mesmo que investimento em capital físico e humano, é sinônimo de crescimento econômico.

Enquanto o Brasil priorizou o gasto, no entendimento heterodoxo de que “gasto é vida”, e que o consumo determina a renda, o que pode ocorrer efemeramente, em certas conjunturas, mas não duradouramente.

A aplicação da heterodoxia resultou em inflação seguida de recessão. O ciclo é este: euforia com indicadores efêmeros, inquietude (devido à situação fiscal) e depressão econômica. A situação atual não é diferente de 2014/2016, caso sejam excluídos os fatores alheios à política doméstica, no caso, a valorização do Real da ordem em 15%, a queda dos preços de várias commodities agrícolas e do preço do petróleo em mais de 20%. Sem isso, os nexos causais são falsos e misleading.

Quais são as perspectivas futuras de Brasil e Vietnã?

Quanto à Política Monetária, as taxas de juros elevadas afetam negativamente o crescimento da oferta global de bens e serviços e o potencial produtivo do Brasil. Do lado fiscal, o cumprimento da meta, sob o “Arcabouço Fiscal”, é um desvio da essência do problema que é o nível da dívida (a qual caminha para 80% do PIB). E, sobretudo, omite o serviço da dívida financiado com mais endividamento, situação que eleva o Serviço da Dívida à variável mais importante, à qual o nível do Déficit Primário deveria ser condicionado e não ser meta da gestão econômica como é atualmente. Apenas cumprir a meta fiscal, 0.4% do Pib, pouco ou nada significa.

Em resumo, O Brasil precisa de reforma da Política Fiscal e da Política Monetária, simultaneamente, bem como da Reforma do Estado, ineficiente e estroina.

Por fim, a possibilidade de que a disparidade de desempenho econômico entre Vietnã e Brasil se mantenha no futuro é concreta, conforme se deduz do trecho da The Economist, edição de 10/01/2026:

Mr. Lam’s bigesst reform have yet to take full efect. They include Resolutian 68, an attempt to boost the private sector through tax perks and lighter bureaucracy.

E isso no contexto atual do Vietnã: Dívida Pública, 36% do PIB (em queda desde 2016); Inflação: 3,5%; e Taxa de Juros: 4,5%. Entre outros.

Em suma, no balanço das consequências das duas experiências, a política econômica do Vietnã foi e é, na classificação acadêmica contemporânea, Sensible; e a política do Brasil foi e é, às mais das vezes, Populist. Independentemente das ideologias políticas díspares, de um e de outro país.