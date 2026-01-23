Ricardo Gomes é o novo CEO do Instituto Millenium

O Instituto Millenium informa a nomeação de Ricardo Gomes como seu novo CEO. Advogado, com sólida formação jurídica e ampla experiência no setor público e na sociedade civil, Ricardo Gomes tem uma trajetória profundamente ligada ao ecossistema liberal brasileiro e internacional. Foi Presidente da RELIAL – Rede Liberal da América Latina, organização que articula think tanks e lideranças liberais em toda a região, além de ter presidido o Instituto de Estudos Empresariais (IEE) entre 2011 e 2012, quando liderou a organização do 25º Fórum da Liberdade, um dos mais relevantes eventos de ideias liberais da América Latina. É membro da Mont Pelerin Society, fundada por Friedrich Hayek em 1947.

“O Instituto Millenium é o maior think tank liberal brasileiro, e tem uma responsabilidade com propostas baseadas em princípios e valores liberais para o avanço do Brasil. Será um grande desafio suceder o Wagner e, junto com o conselho e com nosso time, contribuir para o crescimento do Millenium.”

Ricardo Gomes foi também vice-prefeito de Porto Alegre e vereador do mesmo município.

O Instituto Millenium registra, ainda, seu profundo agradecimento a Wagner Lenhart pela dedicação, liderança e pelos avanços institucionais alcançados durante sua gestão como CEO. Wagner deixa o Millenium para assumir o cargo de Diretor Executivo da Efekta no Brasil, empresa integrante do grupo EF, líder global em educação internacional.

A transição ocorre de forma planejada e alinhada à estratégia institucional, assegurando continuidade, solidez e a ampliação do impacto do Instituto Millenium no debate público brasileiro.