O custo de deixar o poder sem freios

Por Yuri Quadros, diretor do Instituto Aliança e conselheiro da Rede Liberdade.

O escândalo do Banco Master não expõe apenas um banqueiro corrupto, mas também um sistema apodrecido. Daniel Vorcaro voltou a ser preso em março de 2026 — e, pressionado, assinou termo de confidencialidade para negociar delação premiada, em meio a relatos de surtos na cela. Corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de sistemas, ameaças, congelamento bilionário de bens, não foram poucas as acusações. Mas o que o caso revela vai muito além da biografia de um homem que confundiu ousadia com impunidade, essa “confusão” diz mais sobre o ambiente do que sobre o protagonista.

Temos um caminho fácil que poderíamos seguir: tratar tudo isso como a história de um empresário ganancioso que foi longe demais. Ou encarar a realidade de que Vorcaro não é o centro do problema, mas sim um de seus sintomas. Há um arranjo institucional em que deixamos o poder sem freios e contrapesos, onde os mecanismos de controle funcionam com rigor para os inimigos dos poderosos e com admirável delicadeza para os bem relacionados.

Basta olharmos para o que as investigações já apontam. Ex-dirigentes do Banco Central teriam prestado consultoria informal ao grupo enquanto ainda ocupavam cargos no próprio órgão regulador — o que levou ao afastamento de pelo menos dois servidores de carreira na terceira fase da operação — enquanto o mesmo caso passou a incluir alegações de tentativa de suborno. Não estamos diante de um colapso empresarial isolado. Estamos diante de um cenário em que o regulado parece ter se sentado à mesa do regulador e pedido um café com pão de queijo.

O problema brasileiro não é simplesmente a existência de corruptos. Toda sociedade tem os seus. O problema central é a extraordinária facilidade com que certas figuras transitam entre mercado, política, burocracia e influência judicial como se circulassem em cômodos de uma mesma casa. A República, em tese, foi desenhada exatamente para impedir isso: fragmentar o poder, criar barreiras, impor distâncias, tornar custosa a promiscuidade entre autoridade e interesse privado. No Brasil, ela parece ter sido adaptada para o oposto: acomodar proximidades, administrar favores e transformar exceções escandalosas em rotinas discretas.

Raymundo Faoro descreveu isso décadas atrás em "Os Donos do Poder", mostrando a longevidade de uma ordem patrimonial em que o Estado brasileiro nunca se consolidou plenamente como esfera impessoal. Em vez de uma separação clara entre função pública e interesse privado, preserva-se uma zona cinzenta em que o acesso vale mais do que a regra. A lei existe, mas a proximidade pesa. O cargo existe, mas a rede decide. A norma está escrita, mas a pessoa conectada vale mais do que ela. É o famoso capitalismo de compadrio.

E não é capitalismo, no sentido que a palavra deveria ter. Não é concorrência aberta, disciplina de mercado, risco assumido sob regras que valem para todos. É um pseudo-mercado em que a habilidade decisiva não é servir melhor ou alocar capital com mais eficiência, mas sim navegar o império burocrático, capturar informações privilegiadas, cultivar padrinhos, neutralizar a fiscalização e, quando tudo der errado, socializar os prejuízos. O

Fundo Garantidor de Crédito estima que o caso do Banco Master pode implicar cerca de R$47 bilhões em pagamentos do fundo.

Em todo esse conto do Banco Master, existem alguns detalhes que o retiram da esfera financeira. A fraude bancária já seria matéria suficiente para escândalo, só que quando entram em cena ameaças a jornalista, suspeitas de vigilância e linguagem de intimidação, o caso ganha outro contorno. Não estamos mais diante apenas do agente econômico que tenta contornar regras. Estamos diante da lógica oligárquica segundo a qual quem investiga, crítica ou expõe deixa de ser um fiscal da vida pública, o quarto poder, e passa a ser um obstáculo a ser removido antes que atrapalhe a vida dos detentores do poder. A reação da imprensa e de entidades de defesa da liberdade de expressão mostrou que esse ponto foi lido corretamente: não era um ataque a uma pessoa. Era um ataque à função, e vale pensar se tudo isso não foi normalizado desde a instauração 7 anos atrás do inquérito das Fake News.

Mentalidade clássica do compadrio e do coronelismo, à vista de qualquer pressão externa, a reação não é de recuar e rever seus crimes, mas de ameaçar e usar da força para intimidar. A verdadeira falência das instituições brasileiras não está no fato de o escândalo existir. Está no fato de ele parecer tão coerente com o ambiente. Nada nesse caso soa improvável, ao contrário, tudo parece tristemente orgânico. O banqueiro com trânsito de mais. O regulador íntimo de mais. O sistema de controle lento de mais. O custo coletivo empurrado para terceiros. A intimidação como extensão natural do poder. O espantoso, no Brasil, raramente é o crime. É apenas o volume do escândalo necessário para que alguém finja surpresa.

Sempre que um caso assim vem à tona, aparece o argumento de defesa que eu chamaria de argumento do almanaque: "as instituições estão funcionando". É a frase favorita de quem confunde reação tardia com saúde institucional. Não. Não basta que uma operação exista depois que o desastre já aconteceu. Não basta que um mandado seja expedido quando a podridão já transbordou. Não basta que alguma punição apareça quando o dano econômico e moral já contaminou o sistema. Instituições funcionam de verdade quando impõem distância antes da captura, quando inibem a promiscuidade antes do colapso, quando tornam improvável aquilo que, entre nós, parece apenas mais uma quarta-feira.

O caso Vorcaro deveria servir, ao menos, para uma redescoberta de algo imprescindível para um Estado de Direito. Liberdade econômica sem impessoalidade institucional não é liberdade. Uma república em que poder econômico, aparelho estatal e influência pessoal se misturam continuamente não é um Estado de Direito, é uma arena administrada por castas temporárias. Muda o elenco. Permanece a estrutura.

O Brasil não precisa somente prender os Vorcaros do momento. Precisa construir — ou reconstruir, dependendo de quanto otimismo e esperança você ainda tem — uma ordem em que personagens assim encontrem barreiras reais antes de se tornarem sintomas nacionais. O nome disso é contrapeso, e o custo de abrir mão dele não fica no noticiário. Fica na conta de todos nós. Sem isso, continuaremos chamando de crise o que, na verdade, já é método.