O capitalismo que não morreu

*Leandro Lima, associado do IFL-BH, sócio-fundador da B2 Gestão Inteligente

O debate sobre o fim da escala 6x1 voltou a dominar as rodas de conversa no Brasil. De um lado, manifestações e projetos de lei propõem reduzir a jornada de trabalho por meio de legislação nacional, com prazos definidos e pouca margem para diferenças setoriais. De outro, empresários de setores como siderurgia, cerâmica e panificação alertam que a mudança, do jeito que está sendo proposta, pode inviabilizar operações inteiras, especialmente as que dependem de turnos contínuos ou de margens já apertadas.

O tom do debate, no entanto, ultrapassa a discussão técnica. Há quem descreva a relação entre patrões e empregados como um conflito permanente, no qual ganhos de um lado só existem às custas do outro. Essa leitura tem uma origem clara, embora poucos a citem diretamente: o Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, publicado em 1848. O objetivo aqui não é discutir Marx em abstrato, mas mostrar como uma leitura de conflito permanente entre capital e trabalho ainda molda parte do debate trabalhista brasileiro. Isso não quer dizer que todo defensor da redução da jornada esteja repetindo Marx, mas que certos argumentos atuais ainda carregam essa estrutura de antagonismo.

A ideia central do livro é simples de entender. Marx e Engels enxergavam a economia como um campo de batalha entre duas classes, a dos donos dos meios de produção e a dos trabalhadores assalariados. Para eles, o lucro do capitalista nascia necessariamente da exploração do trabalho, e essa tensão tenderia a se agravar até o colapso do próprio sistema capitalista. A melhoria das condições de vida do trabalhador, nessa visão, só viria de uma ruptura, não de uma evolução gradual.

É uma leitura apelativa, e não por acaso atravessou gerações. Ela oferece uma explicação simples para uma desigualdade real, e aponta um culpado identificável. Como diagnóstico de conflito social, captou tensões reais; como previsão de colapso inevitável, errou. A história econômica dos últimos cento e setenta anos colocou essa previsão à prova, e os números não confirmam o roteiro do colapso.

O padrão de vida do trabalhador médio melhorou de forma extraordinária desde o século dezenove, com redução histórica da jornada média em muitos países, aumento de salários reais, queda da pobreza extrema e acesso amplo a bens de consumo antes restritos às elites, não porque o capitalismo ruiu, mas porque ele se manteve e gerou ganhos de produtividade sem precedentes. Jornadas mais curtas, salários reais mais altos e acesso a bens que antes eram privilégio de poucos vieram acompanhados de inovação tecnológica, acumulação de capital e abertura de mercados, não de uma luta de classes que destruiu o sistema. Onde o conflito de classes foi levado às últimas consequências, em vários experimentos socialistas do século vinte, sem ignorar as diferenças entre eles, o resultado não foi prosperidade para o trabalhador, foi escassez generalizada.

Isso não significa que o debate sobre jornada de trabalho seja ilegítimo. Reduzir a carga horária é uma aspiração razoável, e parte de um movimento histórico real: o trabalhador de hoje já trabalha menos horas e tem mais direitos do que o de um século atrás. O equívoco não está no destino, está no método. Tratar o tema como uma vitória a ser arrancada do empregador por lei, quando feito em velocidade eleitoral, de modo uniforme e sem estudo de impacto setorial, repete o erro de raciocínio do Manifesto: supor que o avanço social vem do confronto, e não do aumento da capacidade produtiva que sustenta esse avanço.

O setor de panificação ilustra bem o problema. São negócios de margem reduzida, que dependem de turnos que cobrem a madrugada e o início da manhã, com baixa margem para organizar escalas sem aumentar custos de forma proporcional ao faturamento. Na prática, uma padaria que precisa cobrir produção de madrugada, abertura cedo e atendimento no início da manhã pode ter de contratar mais gente para a mesma receita, repassar custos, informalizar parte da operação ou acelerar automação. Uma mudança brusca e uniforme na jornada, sem considerar essas particularidades, pode levar ao fechamento de pequenos negócios ou à substituição de postos de trabalho por automação, o oposto do que se pretende proteger.

É justo reconhecer o argumento contrário mais forte: o de que esperar demais por consenso setorial pode significar nunca avançar, e que direitos trabalhistas historicamente avançaram justamente por pressão e não por espera passiva da boa vontade do mercado. Há verdade nisso. A lei também pode organizar transições, desde que não ignore a capacidade produtiva dos setores afetados. Mas pressão e negociação não são incompatíveis com gradualismo. A diferença entre construir a mudança com quem vai aplicá-la no chão da fábrica ou da padaria, e impor uma data e um modelo único por decreto, é exatamente a diferença entre reforma sustentável e ruptura mal calculada.

A alternativa mais consistente com a evidência histórica é a negociação coletiva setorial, com prazos de transição e atenção à realidade de cada atividade. É um caminho mais lento, menos espetacular, e por isso mesmo mais difícil de defender em um discurso de palanque. Mas é o caminho que respeita a lição mais importante dos últimos dois séculos: produtividade vem antes ou junto, redução de jornada vem depois, como consequência sustentável, não como imposição uniforme e apressada.

O Manifesto Comunista continua sendo lido porque descreve uma tensão real entre capital e trabalho. Mas a história escreveu um final diferente do que o livro previu. O capitalismo não morreu de suas próprias contradições, foi a capacidade de produzir mais, com menos esforço humano, que melhorou a vida de quem trabalha. Ignorar essa lição em nome da urgência política é trocar um caminho comprovado por uma promessa que a história já testou, e que não se confirmou.