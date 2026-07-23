O Brasil que Nasceu do Campo: Liberdade, Instituições e Desenvolvimento

*Isaías Fonseca, Pecuarista, associado do IFL-BH

Poucos setores ajudam tanto a compreender a formação econômica do Brasil quanto o campo. Desde o período colonial, a atividade agrícola ocupou posição central na produção de riqueza, na ocupação do território e na inserção do país no comércio internacional. No entanto, essa trajetória esteve longe de ser linear ou exclusivamente virtuosa. A história rural brasileira também foi marcada pela escravidão, pela concentração fundiária, por conflitos de terra e por estruturas políticas patrimonialistas que limitaram o acesso à propriedade e à livre iniciativa. Reconhecer essas contradições não diminui a importância do campo; ao contrário, permite compreender por que o desenvolvimento do agronegócio moderno depende menos da repetição do passado e mais da consolidação de instituições que favorecem a liberdade econômica, a segurança jurídica e a inovação.

Sob uma perspectiva liberal, a prosperidade nasce quando indivíduos podem produzir, investir e trocar livremente dentro de regras estáveis. O direito de propriedade ocupa papel central nesse processo, não apenas porque protege o patrimônio, mas também porque oferece segurança para investimentos de longo prazo, incentiva o uso produtivo da terra e reduz a incerteza econômica. Essa concepção, presente desde John Locke, não deve ser confundida com as antigas sesmarias da colonização portuguesa. As sesmarias eram concessões feitas pela Coroa dentro de uma estrutura hierárquica e excludente, muito distante da moderna ideia liberal de propriedade protegida por igualdade jurídica e direitos universais. O desenvolvimento do campo brasileiro deve ser entendido, portanto, como uma evolução institucional que aproximou, progressivamente, a produção rural de mercados mais livres e de relações econômicas mais abertas.

Essa transformação também modificou profundamente o perfil da agricultura nacional. O campo colonial, baseado em grandes propriedades e monoculturas voltadas à exportação, difere significativamente do agronegócio contemporâneo. Hoje, a competitividade brasileira resulta da combinação de tecnologia, mecanização, melhoramento genético, gestão empresarial, integração às cadeias globais de produção e elevada capacidade de adaptação aos mercados internacionais. A produtividade do setor não decorre apenas das vantagens naturais do país, mas, sobretudo, da incorporação contínua de conhecimento científico e inovação. Nesse processo, uma análise liberal rigorosa não pode ignorar o papel desempenhado pelas instituições públicas. Embora o dinamismo do agronegócio esteja fortemente associado ao empreendedorismo privado, sua expansão também contou com infraestrutura logística, pesquisa científica, defesa sanitária, crédito rural, diplomacia comercial e instituições como a Embrapa, que contribuiu decisivamente para adaptar tecnologias às condições tropicais. A questão central para o liberalismo não é negar essas funções, mas distinguir políticas públicas que criam condições gerais para a produção daquelas que distribuem privilégios, favorecem grupos específicos ou reduzem a concorrência. É justamente essa distinção que permite compreender a relação entre o agronegócio e os princípios liberais. Mercados competitivos exigem muito mais do que a mera ausência de intervenção estatal. Dependem de contratos confiáveis, respeito ao direito de propriedade, segurança jurídica, estabilidade regulatória, liberdade para empreender e abertura ao comércio internacional. Quando essas condições estão presentes, produtores podem investir com horizonte de longo prazo, inovar continuamente e competir em igualdade de condições.

O sucesso do agronegócio brasileiro também evidencia a importância da cooperação entre diversos agentes econômicos. Cooperativas, empresas privadas, instituições de pesquisa, universidades, fornecedores de tecnologia, tradings e produtores rurais formam uma rede complexa que dificilmente poderia ser coordenada por planejamento centralizado. Trata-se de um exemplo de coordenação descentralizada que dialoga com a tradição liberal desenvolvida posteriormente por Friedrich Hayek, segundo a qual sociedades complexas produzem melhores resultados quando as decisões são distribuídas entre milhões de indivíduos que utilizam conhecimentos locais e informações dispersas.

Ao mesmo tempo, os desafios do setor permanecem significativos. Gargalos logísticos, elevada complexidade tributária, insegurança jurídica em determinadas regiões, dificuldades de infraestrutura e oscilações do comércio internacional continuam limitando parte do potencial produtivo brasileiro. Esses obstáculos mostram que a competitividade não depende apenas da capacidade individual dos produtores, mas também da qualidade das instituições que sustentam a atividade econômica.

A sustentabilidade constitui outro tema que exige uma abordagem equilibrada. O agronegócio brasileiro reúne produtores reconhecidos internacionalmente pelo uso intensivo de tecnologia, recuperação de áreas degradadas, integração entre lavoura e pecuária e ganhos expressivos de produtividade. Ao mesmo tempo, persistem problemas relacionados ao desmatamento ilegal, conflitos ambientais e pressões sobre determinados biomas. Sob uma perspectiva liberal, essas questões não se resolvem pela simples expansão da burocracia nem pela negação dos desafios existentes. Elas exigem direitos de propriedade claramente definidos, cumprimento efetivo da legislação ambiental, fiscalização contra atividades ilegais, inovação tecnológica e incentivos econômicos que valorizem a produção sustentável. Em mercados internacionais cada vez mais exigentes, responsabilidade ambiental deixou de ser apenas uma obrigação jurídica e se tornou também um fator de competitividade e reputação.

A história do campo brasileiro demonstra, portanto, que a prosperidade não resulta exclusivamente da abundância de recursos naturais nem da ação isolada do Estado ou da iniciativa privada. Ela depende da interação entre instituições sólidas, segurança jurídica, conhecimento científico, investimento produtivo e liberdade econômica. O agronegócio moderno representa uma das expressões mais bem-sucedidas dessa combinação, embora continue enfrentando desafios que exigem aperfeiçoamentos institucionais permanentes.

O Brasil realmente nasceu, em grande medida, de sua vocação agrícola. Contudo, seu futuro dependerá menos da idealização desse passado e mais da capacidade de fortalecer as condições que permitem produzir, inovar e competir em um ambiente de liberdade. A principal lição do campo talvez não seja a de que ele constitui um mito fundador da nação, mas a de que desenvolvimento sustentável exige instituições que protejam a propriedade, incentivem a inovação, assegurem previsibilidade regulatória, ampliem a inserção internacional e promovam responsabilidade ambiental. Quando essas condições estão presentes, o potencial produtivo do campo deixa de ser uma exceção e passa a servir de referência para o desenvolvimento de toda a economia brasileira.