Lista de desejos para o Brasil em 2026

Há tanto a se ansiar pelo Brasil no curto, no médio e no longo prazos, que elaborar uma lista de desejos para 2026 pressupõe escolhas difíceis. Segue, então, a minha lista pessoal, de minha inteira responsabilidade, elaborada segundo minhas próprias angústias e frustrações, em sete itens, selecionados após um exercício misto de razão e emoção.

1. Que os brasileiros recuperem os valores da palavra e da confiança, recobrando o esquecido hábito de honrar compromissos pelo simples fato de que os assumiu, independentemente dos contratos, das normas, sejam elas sociais ou legais, optando por cumprir aquilo para o qual voluntariamente obrigou-se.

2. Que os brasileiros admitam submeter-se de forma madura às consequências das escolhas que cada um fez, como expressão de seu livre arbítrio, ao invés de optar pelo caminho mais fácil da vitimização ou da delegação de responsabilidades a terceiros, no afã de minimizar o custo dos próprios atos e livrar-se do peso de saber-se responsável pelo que enfrenta.

3. Que os brasileiros abandonem o hábito de relativizar o certo e o errado, reconhecendo suas existências, e escolhendo fazer o que é certo exclusivamente por que é o certo.

4. Que os brasileiros posicionem-se em favor do que acreditam, abandonando os caminhos fáceis das evasivas, das tergiversações e das omissões, saindo de cima do muro, tendo coragem de dizer o que precisa ser dito, e de assumir o que efetivamente pensam.

5. Que as entidades e os agentes públicos compreendam, cada um, o seu próprio tamanho, e se limitem a ele, que é sempre menor do que o tamanho do indivíduo, relembrando que é o Estado quem precisa justificar sua existência às pessoas e não o contrário.

6. Que as liberdades individuais retomem seu prestígio, em todas as suas expressões, mas, sobretudo, que a liberdade de expressão, tão necessária para o trabalho infindável de busca da verdade, seja, enfim, compreendida e preservada.

7. Por fim, e porque a leveza e a ludicidade também são parte integrante de uma vida humana saudável, que o Brasil conquiste o hexa no futebol, por nenhum outro motivo, mas pela simbologia cara que representaria a superação das animosidades de torcidas rivais, unindo o país, mesmo que por um instante de fantasia.