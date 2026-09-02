Inserção Internacional e Desenvolvimento: Uma Perspectiva Liberal

*Juliana Antonelli, Diretora do Instituto Atlantos

A inserção internacional de um país encontra no comércio livre um motor essencial para o desenvolvimento e a prosperidade. A eficiência de mercado no cenário global impulsiona a inovação e a especialização, gerando ganhos mútuos e elevando o padrão de vida, enquanto a interdependência comercial tende a mitigar conflitos e a fomentar a cooperação entre nações. Ao longo das décadas, a liberalização econômica e a abertura comercial consolidaram-se como pilares da integração das nações na economia global, permitindo que cada país otimize sua participação na divisão internacional do trabalho e supere legados históricos por meio da inovação e da competitividade.

O desenvolvimento econômico floresce em um ambiente de liberdade econômica e abertura comercial, complementado por instituições sólidas e por um Estado que fomente a inovação e a competitividade. A questão, portanto, não é um debate binário sobre o comércio internacional, mas a maximização dos benefícios da integração global, fortalecendo a soberania econômica pela capacidade de prosperar em mercados abertos e reduzindo vulnerabilidades por meio da diversificação e da adaptabilidade.

A teoria das vantagens comparativas, de David Ricardo, permanece um pilar fundamental para compreender os benefícios do livre comércio, defendendo a especialização como caminho para a eficiência global e o bem-estar mútuo. Ainda que a trajetória de industrialização de algumas nações tenha incluído fases de proteção, a evolução econômica moderna demonstra que a abertura e a integração são catalisadoras do crescimento: o benefício alcança ambos os lados por meio da melhor alocação de recursos e da inovação motivada pela concorrência. A industrialização do Reino Unido e dos Estados Unidos, embora marcada por episódios protecionistas, foi acompanhada, em diferentes momentos, pela expansão dos mercados e por políticas favoráveis à concorrência; já a ascensão das economias asiáticas comprova a importância da abertura comercial para a inserção nas cadeias internacionais de produção.

A globalização moderna, impulsionada pela liberdade de comércio e de capitais, oferece oportunidades sem precedentes a todos os países, independentemente de sua posição inicial. A dinâmica de mercado, e não uma lógica centro-periferia estática, atua como motor de convergência econômica e de redução das desigualdades no longo prazo, permitindo que economias em desenvolvimento acessem tecnologia, investimento e mercados, promovendo a especialização e a inovação em setores de alto valor agregado.

A exportação de commodities deve ser vista como um ponto de partida, e não como destino: a diversificação produtiva e a agregação de valor alcançam-se pela abertura a mercados globais, que estimulam a modernização tecnológica, a competitividade e a criação de empregos qualificados. A chamada "maldição dos recursos naturais" não é inevitável e pode ser superada por políticas liberais que promovam diversificação, inovação e governança transparente. A liberdade econômica e a segurança jurídica atraem investimentos que transformam riqueza natural em capital produtivo, evitando desindustrialização e concentração de renda.

A teoria da complexidade econômica, de César Hidalgo e Ricardo Hausmann, ressalta a importância da diversidade e da sofisticação das capacidades produtivas. Em uma perspectiva liberal, essa complexidade é alcançada pela liberdade de empreender, pela inovação impulsionada pelo mercado e pela abertura a ideias, capitais e talentos globais. A exportação de produtos de alta tecnologia, como semicondutores e softwares, testemunha uma economia dinâmica e aberta, que valoriza educação de qualidade, pesquisa e desenvolvimento liderados pelo setor privado, proteção da propriedade intelectual e atração de talentos.

O Estado deve ser facilitador, não controlador desse processo: sua função é garantir segurança jurídica, proteger direitos de propriedade, promover infraestrutura básica via concessões e reduzir a burocracia, criando ambiente propício para que o setor privado coordene os investimentos estratégicos e desenvolva capacidades tecnológicas

A experiência asiática demonstra que o sucesso econômico resulta da integração de mercados abertos com políticas que fomentem a liberdade individual e a inovação. Coreia do Sul, Taiwan e Singapura prosperaram ao investir em capital humano, educação de excelência e tecnologia, aproveitando a abertura comercial para se integrar competitivamente às cadeias globais de valor.

A China, por sua vez, ilustra dramaticamente esse ponto: era um país fechado e de economia planificada, cuja fome em massa durante o Grande Salto Adiante cobrou milhões de vidas. Com a abertura a investimentos, facilitada pela diplomacia do pingue-pongue, e as reformas de Deng Xiaoping, o país passou por transformações profundas, demonstrando como a abertura ao comércio e o respeito à propriedade e ao investimento estrangeiro impulsionam a aquisição de tecnologia e a expansão das capacidades produtivas, sem deixar de registrar que seu modelo permanece limitado em termos de liberdade econômica e, sobretudo, política.

A chamada "financeirização" da economia internacional é um reflexo da liberdade de movimento de capitais, essencial para que economias em desenvolvimento ascendam na cadeia de valor. A integração aos mercados financeiros oferece financiamento e oportunidades de diversificação, e a responsabilidade fiscal é a chave para evitar vulnerabilidade cambial e assegurar políticas econômicas eficazes.

A pandemia de COVID-19 e as tensões geopolíticas, embora tenham exposto a necessidade de resiliência nas cadeias de suprimentos, não invalidam os princípios da eficiência de mercado e

da especialização. A diversificação de fornecedores e a flexibilidade dos mercados, e não o protecionismo, que apenas limita eficiência e crescimento, são as melhores respostas a choques externos. A soberania econômica, em um mundo interconectado, é sinônimo de capacidade de competir e prosperar em mercados abertos, não de isolamento.

O debate sobre a participação do Estado na economia não deveria ser quantitativo, mas qualitativo: o Estado atua como facilitador da liberdade econômica, promovendo instituições que incentivem inovação, produtividade e uma inserção internacional qualificada. Países que abraçam a complexidade econômica por meio da abertura de mercados, da competição e do empreendedorismo são os que alcançam crescimento sustentável e soberania, superando a dependência de produtos primários e prosperando na economia global.