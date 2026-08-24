Formar para qual futuro?

*Sara Eduarda Almeida, 1º lugar no concurso Millenium Writing Challenge 2026

Nunca o Brasil teve tantos jovens dentro das salas de aula e, ao mesmo tempo, tão despreparados para o mercado de trabalho. Esse é o grande paradoxo da educação nacional: vencemos a batalha do acesso; mas estamos perdendo, silenciosamente, a batalha da relevância.

Os números evidenciam a gravidade desse cenário. Enquanto o desemprego geral no Brasil atingiu, em 2025, o menor patamar da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE (5,6% na média anual), a desocupação entre jovens de 18 a 24 anos permaneceu em dois dígitos ao longo do período, mais que o dobro da taxa nacional em diversos trimestres. Ao mesmo tempo, 80% dos empregadores brasileiros afirmam não encontrar profissionais com as competências necessárias para preencher suas vagas, segundo a Pesquisa de Escassez de Talentos do ManpowerGroup, índice acima da média mundial, de 72%. Sobram vagas e sobram jovens; falta é o encontro entre um e outro. E a escola, o elo que deveria uni-los, está rompido por um sistema que parou no tempo.

A raiz desse descompasso não está apenas na quantidade de escola, mas na qualidade do ensino e na forma como ele é decidido. O PISA 2022, da OCDE, mostrou que 73% dos estudantes brasileiros de 15 anos não atingem o nível básico em matemática, e metade não alcança o mínimo em leitura, desempenho estagnado havia mais de uma década, apesar de sucessivas reformas curriculares nacionais. O país insiste em responder, com mais uma diretriz centralizada vinda de Brasília, a um problema que se manifesta de forma radicalmente distinta em cada sala de aula, em cada município, diante de mercados de trabalho completamente diferentes entre si. Em sua obra clássica Sobre a Liberdade, John Stuart Mill já alertava que uma educação inteiramente dirigida pelo Estado é uma tentativa de moldar as pessoas para que sejam idênticas, destruindo a individualidade e a diversidade de perspectivas.

É aqui que mora o equívoco estrutural: um currículo nacional padronizado, pensado para preparar gerações inteiras para um mercado industrial e burocrático que já não existe, sufoca justamente a autonomia que permitiria a escolas, professores e famílias adaptar o ensino às competências que a economia digital, a automação e a inteligência artificial já exigem hoje, pensamento crítico, letramento digital, capacidade de resolver problemas e de aprender continuamente. Não é coincidência que essas sejam exatamente as competências comportamentais mais citadas pelas empresas brasileiras como as mais escassas no mercado de trabalho. A burocracia estatal brasileira é estruturalmente incapaz de acompanhar esse ritmo e fazer com que a educação do país forme mão de obra qualificada. Como explicou o economista Friedrich Hayek em sua tese sobre a dispersão do conhecimento na sociedade, as melhores soluções surgem quando as decisões são descentralizadas e tomadas por quem está próximo da realidade local. A rigidez curricular impede que as escolas respondam com agilidade às vocações regionais e aos talentos únicos de cada estudante.

A boa notícia é que o Brasil não precisa inventar a roda. Sistemas educacionais tão diferentes entre si mostram, cada um a seu modo, que a diversificação de modelos escolares, combinada a mecanismos de financiamento que acompanham o aluno, e não apenas a rede de ensino, tende a produzir sistemas mais responsivos, capazes de testar métodos, corrigir erros rapidamente e permitir que escolas se especializem sem abrir mão de um núcleo comum de qualidade. A autonomia escolar possibilita que o padrão seja perseguido por caminhos diferentes, testados e comparados, em vez de imposto de cima para baixo, de forma idêntica, a milhares de escolas com realidades completamente distintas.

Três medidas concretas poderiam começar a reverter esse quadro. Primeiro, ampliar a margem de decisão pedagógica de escolas e redes municipais sobre parcela da carga curricular, hoje excessivamente engessada por diretrizes nacionais uniformes, abrindo espaço para trilhas técnicas e profissionalizantes conectadas às vocações econômicas regionais. Segundo, criar mecanismos de portabilidade de recursos que sigam o estudante, e não apenas a rede, estimulando a competição por qualidade entre escolas públicas, comunitárias e conveniadas. Terceiro, garantir às famílias informação comparável e transparente sobre desempenho e trajetória de empregabilidade de cada escola, para que a escolha educacional deixe de ser um salto no escuro.

Nenhuma dessas medidas depende necessariamente de mais gasto público; depende, sobretudo, de menos centralização e de mais confiança nas comunidades escolares, nos professores e nas famílias para decidir o que funciona em cada contexto.

A geração que hoje enche as salas de aula brasileiras não carece de diploma, mas de relevância. Relevância que se constrói escola a escola, aluno a aluno, com a humildade de admitir que ninguém sabe de antemão, de longe, qual é a melhor combinação de saberes para cada jovem, em cada cidade, diante de um mercado que muda mais rápido do que qualquer currículo nacional consegue acompanhar. A liberdade de escolha é, hoje, a ferramenta mais concreta que temos para transformar anos de escola em oportunidade real de futuro.

*Sara Almeida, graduanda em Engenharia Mecânica e em Publicidade e Propaganda. É Diretora Nacional de Comunicação da Juventude Livre, diretora Nacional de Movimento Estudantil do NOVO Jovem, embaixadora Estadual no Ceará do Students For Liberty Brasil e social Media do LOLA Brasil.