Um seriado chamado Brasil

Outro dia, alguns amigos me perguntaram como eu posso não gostar de séries. Eles se referiam àquelas que brotam como jabuticabas na Netflix, Prime, HBO, Disney+, entre outras. Quase toda a semana recebo a recomendação de alguma que é “imperdível”. A questão é que, acredite se quiser, eu não assisto a séries. Sou fã de cinema, mas séries, de jeito nenhum.

Na minha opinião, elas partem da premissa de arrastar o enredo ao máximo possível, pois precisam preencher muitos capítulos. Isso sem falar nas temporadas subsequentes que tentam aproveitar o embalo do sucesso inicial, mas frequentemente não conseguem. Assistir a séries intermináveis me parece perda de tempo. Prefiro ler um livro, escutar um podcast, assistir a um bom filme ou escrever textos como este.

Acredito que muitos leitores discordarão da minha opinião. Mas, cada um que faça com o seu tempo livre o que bem entender. Não precisamos — e nem devemos — gostar todos das mesmas coisas. Viva a pluralidade e a diversidade! Abaixo a polarização!

Falando em polarização, confesso que tenho andado com o estômago embrulhado com tudo o que vem ocorrendo nas altas esferas dos três Poderes da República. Não tenho tido muito apetite para escrever sobre o tema. E, mesmo que tivesse, seria difícil escolher uma única pauta entre tantas opções: as escabrosas emendas parlamentares; a máfia montada para roubar aposentados do INSS; o mar de lama em torno do caso Master; os eternos e vexatórios penduricalhos; as canetadas monocráticas do STF perdoando bilhões em multas e bloqueando a quebra de sigilos bancários — e por aí vai. Tudo isso sob o manto da rainha de todos os males no Brasil: a impunidade – nossa velha conhecida.

Em recente artigo publicado no Estadão, José Cesar “Zeca” Martins escreveu: “Corruptos não podem ser blindados por afiliação política. Numa democracia, todos devem responder por seus atos. A vida privada pertence a cada um. Mas a função pública pertence à Nação. Nenhum cargo confere o direito à opacidade. Nenhuma autoridade está dispensada de prestar contas. A ausência de integridade mantém o Brasil prisioneiro de um ciclo de atraso, com a descrença corroendo a alma da Nação, destruindo valor econômico e bloqueando a ascensão social.”

Peço perdão ao leitor, mas acabei me empolgando e fugi do tema original deste texto. A verdade é que, como dito anteriormente, tanto faz se você passa o fim de semana maratonando séries ou lendo um bom livro; se prefere o calor ou o frio; se é eleitor do Lula, do Bolsonaro ou de nenhum dos dois. O que realmente importa é que existem princípios gerais que deveriam, sim, nos unir, de uma vez por todas, independentemente de siglas, cores, crenças ou ideologias: (i) a defesa inegociável de instituições íntegras; (ii) o cumprimento rigoroso de regras claras e iguais para todos; e (iii) o combate permanente à impunidade.

Sem isso, o Brasil passa a se parecer cada vez mais com um seriado mal contado — longo demais, repleto de episódios repetidos — em que a desigualdade social e o sofrimento do povo continuam, sem final à vista.