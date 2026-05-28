O Google matou o clique — e está reinventando a internet

Durante anos, o mercado acreditou que inovação era uma questão de acelerar eficiência. Automatizar processos, reduzir custo, ampliar escala, comprar mídia, aumentar alcance, dominar performance. Funcionou.

Mas existe um problema quando empresas passam tempo demais otimizando o mesmo modelo: elas começam a confundir estabilidade com permanência. E o mercado atual já deixou claro que permanência não pertence aos mais eficientes. Pertence aos mais adaptáveis.

O movimento recente do Google em direção à inteligência artificial talvez seja o exemplo mais emblemático disso. Não porque a empresa esteja apenas lançando uma nova tecnologia, mas porque está aceitando desmontar partes do próprio modelo de negócios para continuar relevante na próxima década. Isso é raro. Empresas gigantes normalmente protegem seus modelos até o limite.

Principalmente quando esses modelos imprimem bilhões de dólares em receita. Em 2025, mais de 75% da receita do Google ainda vinha de publicidade ligada à busca e ao ecossistema de anúncios digitais. Ou seja: a própria empresa está colocando pressão sobre a engrenagem que financiou seu crescimento histórico.

Mas o Google percebeu algo antes de grande parte do mercado: a inteligência artificial não representa apenas uma evolução da busca. Ela muda o comportamento humano diante da informação. E quando comportamento muda, mercados inteiros deixam de funcionar da mesma forma.

Durante mais de vinte anos, a internet operou numa lógica relativamente previsível: o usuário pesquisava, clicava em links, navegava entre sites, consumia conteúdo e gerava tráfego. Em torno desse fluxo nasceu uma economia inteira: mídia digital, SEO, creators, anúncios, afiliados, portais, comparadores, e-commerce, influência e performance.

Agora, pela primeira vez, esse ciclo começa a ser quebrado. A IA responde diretamente, resume conteúdos, compara opções, executa tarefas e entrega síntese. O clique deixa de ser obrigatório. Segundo pesquisas recentes de mercado nos Estados Unidos, mais da metade das buscas já terminam sem clique em links externos. Com IA generativa integrada aos buscadores, analistas estimam que esse número deve crescer rapidamente nos próximos anos.

O impacto dessa mudança talvez ainda esteja subestimado porque o mercado continua olhando para inteligência artificial como ferramenta de produtividade, quando na verdade ela está se tornando uma nova interface de mediação entre marcas e consumidores. Antes, empresas disputavam atenção.

Agora, disputarão interpretação algorítmica. Parece técnico, mas é estratégico.

Porque num ambiente em que sistemas de IA passam a decidir quais marcas, produtos, conteúdos ou especialistas merecem ser recomendados, a lógica competitiva muda completamente. Volume deixa de ser suficiente. Presença digital isolada perde força. Conteúdo genérico vira commodity. E commodity sempre perde margem.

Isso explica por que tantas empresas começaram a perceber queda de tráfego mesmo produzindo mais conteúdo do que nunca. A abundância informacional destrói diferenciação. Em 2026, diversos portais internacionais já relatam perda relevante de audiência orgânica desde a consolidação das respostas automáticas em buscadores e assistentes de IA. Pequenos publishers talvez sejam os primeiros atingidos, mas dificilmente serão os últimos.

Se todos conseguem produzir conteúdo em escala com IA, então conteúdo sozinho deixa de ser vantagem competitiva. O valor migra para outro lugar: autoridade, reputação, comunidade, experiência, confiança e identidade de marca. A próxima economia digital provavelmente será menos sobre quem fala mais e mais sobre quem consegue ser percebido como relevante em ambientes saturados por automação.

O novo papel do branding

Isso muda completamente o papel do branding. Durante anos, branding foi tratado por muitas empresas quase como estética corporativa: logo bonito, campanha emocional, linguagem visual e presença em redes sociais. Mas em mercados hiperautomatizados, marca deixa de ser apenas percepção. Passa a funcionar como infraestrutura de confiança. Porque quando consumidores deixam de explorar dezenas de opções manualmente e começam a aceitar recomendações sintetizadas por IA, reconhecimento e legitimidade se tornam ativos ainda mais valiosos.

É exatamente por isso que empresas como Apple, Amazon e Netflix continuam tão fortes mesmo em mercados hipercompetitivos. Elas entenderam antes que distribuição sem vínculo emocional vira vulnerabilidade.

A Netflix matou o próprio modelo de DVDs antes que alguém o destruísse. A Apple canibalizou o iPod com o iPhone. A Amazon reinventa constantemente o próprio ecossistema para impedir comoditização. Agora o Google tenta fazer o mesmo com a busca tradicional.

O problema é que muitas empresas ainda operam com mentalidade de uma internet que já começou a desaparecer. Continuam obcecadas por alcance, enquanto relevância se tornou mais importante que audiência. Continuam buscando escala, enquanto diferenciação se tornou escassa. Continuam comprando tráfego, enquanto confiança se torna o verdadeiro gargalo competitivo.

E existe um ponto ainda mais importante nessa transformação: não estamos vivendo uma única ruptura. Estamos vivendo várias ao mesmo tempo. Inteligência artificial, automação, mudança geracional, economia creator, crise de confiança institucional, hiperpersonalização algorítmica, novos formatos de trabalho, mudança no consumo de mídia e descentralização da atenção. Tudo acelerando simultaneamente.

Isso cria um ambiente empresarial completamente diferente daquele que formou as grandes corporações das últimas décadas. Durante muito tempo, eficiência operacional era sinônimo de força competitiva. Hoje, eficiência extrema pode virar fragilidade extrema. Sistemas muito otimizados normalmente têm baixa capacidade de adaptação. E mercados em transformação contínua punem rigidez.

Foi exatamente isso que aconteceu com empresas que dominaram suas categorias e mesmo assim perderam relevância. A Kodak não ignorou fotografia digital porque era incompetente. Ignorou porque seu modelo de sucesso estava profundamente conectado ao mercado de filmes fotográficos. A Blockbuster não deixou de ver o streaming por falta de informação. Deixou porque seu modelo físico ainda parecia lucrativo demais para ser abandonado.

O Yahoo dominou a internet e perdeu relevância. A Nokia liderou telefonia móvel e desapareceu do protagonismo. A AOL controlava a entrada digital de milhões de consumidores e virou peça de museu corporativo.

Empresas raramente morrem por ausência total de sinais. Normalmente morrem porque os sinais parecem pequenos demais diante do sucesso atual. É por isso que o movimento do Google chama tanta atenção. A empresa entendeu que preservar integralmente seu modelo tradicional poderia significar perder relevância no futuro. Então decidiu acelerar a própria transformação antes que o mercado fizesse isso por ela.

Existe coragem estratégica nisso. Mas existe também necessidade. Porque a verdade é que a inteligência artificial ameaça diretamente a estrutura econômica que sustentou a internet moderna. Se respostas passam a acontecer dentro das plataformas de IA, o tráfego diminui. Se o tráfego diminui, publicidade perde eficiência. Se publicidade perde eficiência, modelos inteiros de monetização entram em pressão.

E isso cria uma nova guerra corporativa silenciosa. De um lado, gigantes de tecnologia tentando controlar as novas interfaces de informação. Do outro, empresas de mídia, creators, marcas e publishers tentando sobreviver sem depender totalmente dessas plataformas. A disputa deixou de ser apenas tecnológica. Virou disputa por intermediação econômica. Quem controla a interface controla atenção, dados, descoberta, recomendação e consumo.

A consequência dessa transformação não será apenas tecnológica. Será econômica. Empresas de mídia precisarão rever dependência de audiência. Creators precisarão construir comunidades mais fortes. Marcas precisarão desenvolver canais próprios. Especialistas precisarão fortalecer credibilidade fora das plataformas. Porque talvez estejamos entrando em uma fase em que alcance sem autoridade terá cada vez menos valor.

E existe uma implicação ainda maior: a IA pode concentrar poder em uma escala inédita. Se poucas plataformas passam a mediar praticamente toda descoberta de informação, consumo e recomendação, a internet aberta perde espaço para ecossistemas fechados de inteligência artificial. Isso muda não apenas negócios. Muda poder econômico.

Durante décadas, tecnologia ampliou vantagem competitiva. Agora, ela começa a acelerar a obsolescência competitiva. O ciclo de vida das vantagens estratégicas está ficando dramaticamente menor. E talvez esse seja o verdadeiro recado dessa nova era: o maior risco empresarial não é mais errar. É ficar eficiente demais em um modelo que o mundo já começou a abandonar.