Stablecoins na mira do IOF

Nos últimos anos o Brasil passou a ocupar uma posição singular no cenário global da economia digital. O país tornou-se um dos maiores mercados de criptoativos do mundo em número de usuários, com milhões de brasileiros utilizando Bitcoin, stablecoins e outros ativos digitais como instrumentos de investimento, reserva de valor e transferência internacional de recursos. Paralelamente a esse crescimento, o Estado brasileiro enfrenta um dilema estrutural: lidar com uma nova arquitetura financeira global utilizando um sistema tributário concebido para uma economia industrial, territorial e profundamente intermediada por instituições bancárias tradicionais. É exatamente nesse choque entre inovação tecnológica e estrutura fiscal que surge a recente controvérsia envolvendo a tentativa de aplicar IOF de 3,5% sobre operações com stablecoins.

A reação do setor foi imediata. Cinco importantes associações do ecossistema de inovação financeira — ABCripto, ABFintechs, Abracam, ABToken e Zetta — divulgaram nota conjunta criticando a proposta e classificando-a como potencialmente ilegal caso seja implementada por decreto ou norma administrativa. Essas entidades representam mais de 850 empresas que atuam no mercado de ativos digitais no país. O argumento central não se limita à carga tributária em si, mas se concentra na forma jurídica da tentativa de tributação. Na leitura dessas organizações, enquadrar operações com stablecoins como operações de câmbio para fins de incidência de IOF equivaleria a expandir artificialmente o fato gerador do tributo sem base legal específica, algo que confronta diretamente o princípio constitucional da legalidade tributária.

O debate se torna ainda mais relevante quando se observa a velocidade de crescimento desse mercado. Dados divulgados pela própria Receita Federal mostram que o volume de transações com criptoativos declaradas no país saltou de R$ 94,9 bilhões em 2020 para impressionantes R$ 415,8 bilhões em 2024. As stablecoins, moedas digitais lastreadas em ativos tradicionais como o dólar, passaram a representar mais de 70% desse volume. Em outras palavras, trata-se de uma infraestrutura financeira emergente que já movimenta centenas de bilhões de reais dentro da economia brasileira.

Contudo, compreender a dimensão jurídica dessa discussão exige uma análise cuidadosa do Marco Legal dos Ativos Virtuais, instituído pela Lei nº 14.478/2022, que inaugurou a primeira arquitetura regulatória brasileira voltada especificamente para o mercado de criptoativos.

A Lei nº 14.478/2022 representa o primeiro reconhecimento formal do Estado brasileiro de que a economia digital baseada em blockchain não é apenas um fenômeno tecnológico passageiro, mas uma nova camada estrutural do sistema financeiro contemporâneo. O texto legal define ativo virtual como uma representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para pagamentos ou investimentos. A definição parece simples, mas carrega um elemento jurídico decisivo: o legislador reconhece a existência de um novo tipo de ativo econômico que não se encaixa plenamente nas categorias tradicionais do sistema financeiro.

Ao mesmo tempo em que cria essa definição, a lei estabelece limites claros. O texto afirma explicitamente que ativos virtuais não são moeda nacional nem moeda estrangeira e não possuem curso forçado. Essa distinção é fundamental para compreender todo o debate atual. Ao afirmar que criptoativos não se confundem com moeda fiduciária, o legislador brasileiro reconhece que a economia digital baseada em blockchain opera em um espaço conceitual diferente do sistema monetário clássico.

Esse ponto tem consequências jurídicas profundas. Se ativos digitais não são moeda fiduciária, operações envolvendo esses ativos não podem ser automaticamente classificadas como operações de câmbio. Essa distinção é exatamente o núcleo da controvérsia atual envolvendo a tentativa de aplicar IOF sobre stablecoins.

A Lei nº 14.478/2022 também cria a figura do prestador de serviços de ativos virtuais, conceito equivalente ao que a literatura internacional denomina Virtual Asset Service Provider. Trata-se das empresas que operam plataformas de negociação, custódia, intermediação ou transferência de ativos digitais. Exchanges de criptomoedas, plataformas de custódia e empresas que facilitam pagamentos com criptoativos passam a integrar formalmente essa categoria regulatória.

A lei determina que essas empresas somente podem operar no Brasil mediante autorização do Poder Executivo, criando um regime de supervisão semelhante ao existente para outras infraestruturas financeiras. Essa autorização permite ao regulador exigir padrões de governança corporativa, segurança cibernética, gestão de riscos e proteção ao consumidor. O objetivo é evitar que a inovação tecnológica se desenvolva em um ambiente de total ausência regulatória.

Outro elemento central do marco legal está na atribuição de competência regulatória. A lei delega ao Poder Executivo a definição da autoridade responsável pela supervisão do setor. Posteriormente, essa atribuição foi conferida ao Banco Central do Brasil, que passou a assumir a tarefa de estruturar o regime regulatório para as empresas que operam no ecossistema de ativos virtuais.

Essa escolha institucional não é trivial. O Banco Central já possui experiência consolidada na supervisão de infraestruturas críticas do sistema financeiro, incluindo sistemas de pagamento instantâneo como o Pix. Ao transferir para o Banco Central a responsabilidade pela regulação do setor, o legislador buscou integrar a economia cripto ao sistema financeiro de maneira gradual e supervisionada.

Outro aspecto relevante da Lei nº 14.478/2022 está na incorporação de princípios regulatórios que orientam o funcionamento do mercado de ativos digitais. Entre eles estão a livre iniciativa, a livre concorrência, a proteção ao consumidor, a estabilidade financeira e a prevenção à lavagem de dinheiro. Esses princípios refletem uma tentativa de equilibrar dois objetivos frequentemente tensionados: incentivar a inovação tecnológica e preservar a integridade do sistema financeiro.

A lei também introduziu alterações no Código Penal brasileiro para tipificar crimes envolvendo fraudes com ativos virtuais. A inclusão desse dispositivo foi uma resposta ao crescimento de esquemas fraudulentos que utilizavam o discurso das criptomoedas para captar recursos de investidores desinformados. Ao criar uma tipificação penal específica, o legislador buscou proteger o consumidor sem comprometer a legitimidade das tecnologias subjacentes.

Outro detalhe relevante é que a lei deliberadamente não criou um regime tributário específico para criptoativos. O legislador optou por separar a discussão regulatória da discussão tributária. Essa escolha revela uma percepção importante: a economia digital ainda está em fase de consolidação, e qualquer tentativa prematura de definir estruturas tributárias rígidas poderia gerar distorções econômicas relevantes.

Esse silêncio legislativo torna ainda mais sensível a tentativa de expandir a incidência do IOF por interpretação administrativa. Se o próprio marco legal optou por não tratar da tributação do setor, a criação indireta de novas incidências fiscais por meio de atos infralegais levanta inevitáveis questionamentos constitucionais.

É exatamente nesse ponto que se conecta a tese central desenvolvida ao longo da trilogia Direito Tributário Digital. A transformação digital da economia não representa apenas o surgimento de novos instrumentos financeiros. Ela representa uma mudança estrutural na própria lógica de geração de valor econômico. Dados, algoritmos, redes descentralizadas e tokens digitais passam a ocupar o espaço que antes era dominado por mercadorias físicas e fluxos financeiros intermediados por instituições tradicionais.

Nesse novo cenário, insistir em aplicar categorias tributárias concebidas para a economia industrial do século XX a fenômenos econômicos da economia digital do século XXI tende a produzir inevitáveis conflitos interpretativos. A tentativa de enquadrar ativos digitais dentro das categorias clássicas do sistema tributário — como câmbio, mercadoria ou título financeiro — frequentemente ignora a natureza híbrida e descentralizada desses instrumentos.

A trilogia demonstra que o direito tributário contemporâneo enfrenta um desafio epistemológico profundo. Conceitos clássicos como territorialidade, materialidade e fato gerador foram concebidos para uma economia baseada em bens tangíveis e operações localizadas. A economia digital, por outro lado, opera em redes globais descentralizadas, nas quais valor pode circular sem intermediários financeiros tradicionais e sem fronteiras geográficas claramente definidas.

Quando o Estado tenta enquadrar esse novo universo tecnológico dentro das antigas categorias fiscais, frequentemente acaba produzindo um fenômeno que pode ser descrito como anacronismo tributário. Em vez de ampliar a arrecadação de maneira sustentável, a tributação inadequada tende a gerar insegurança jurídica, aumento de litígios e deslocamento de atividades econômicas para jurisdições mais previsíveis.

Outro ponto desenvolvido na trilogia é que a digitalização da economia cria uma nova dimensão de valor baseada em infraestrutura informacional. Blockchain, redes descentralizadas e contratos inteligentes não são apenas ferramentas tecnológicas. Eles constituem uma nova camada institucional de organização econômica. Tributar esse novo ambiente exige compreensão profunda de sua arquitetura tecnológica.

Nesse contexto, a tentativa de tratar stablecoins como operações de câmbio ilustra precisamente o tipo de distorção que surge quando sistemas tributários analógicos tentam regular economias digitais. Stablecoins podem ser utilizadas como instrumentos de liquidez global, mas não são moeda soberana, não são emitidas por bancos centrais e não operam dentro do sistema bancário tradicional. Sua lógica econômica e tecnológica é fundamentalmente distinta.

O debate atual, portanto, não se resume à discussão sobre uma alíquota de 3,5% de IOF. Ele revela um conflito estrutural entre dois ritmos históricos distintos. De um lado, o ritmo exponencial da inovação tecnológica. De outro, a lentidão institucional de sistemas tributários concebidos para uma economia que já não existe mais.

A pergunta que emerge desse cenário é inevitável: o Brasil conseguirá adaptar sua estrutura fiscal à nova economia digital ou continuará tentando enquadrar o futuro dentro das engrenagens tributárias do passado? Porque quando a tecnologia avança em velocidade exponencial, insistir em respostas institucionais analógicas costuma produzir apenas um resultado: mais insegurança jurídica, menos inovação e um país cada vez mais distante das fronteiras do novo capitalismo digital.

Nesse contexto, o próprio desenvolvimento da literatura jurídica brasileira começa a refletir essa transformação estrutural. Em 2026 está previsto o lançamento do quarto volume da série Direito Tributário Digital, obra que amplia a investigação iniciada nos volumes anteriores e aprofunda os desafios fiscais emergentes da economia descentralizada. O novo volume terá como foco específico Bitcoin, criptoativos, tokenização e compliance fiscal digital, analisando como essas novas infraestruturas tecnológicas estão remodelando os limites tradicionais da tributação.

A proposta do novo livro é examinar de forma sistemática como a expansão das stablecoins, o crescimento das finanças descentralizadas, a tokenização de ativos e a institucionalização global do Bitcoin desafiam conceitos clássicos do direito tributário. Ao mesmo tempo, a obra pretende oferecer uma estrutura analítica para compreender os novos modelos de compliance fiscal digital, tema que se tornará cada vez mais central em um mundo no qual ativos digitais circulam em redes globais descentralizadas.

O lançamento desse quarto volume reforça uma constatação que se torna cada vez mais evidente: o debate sobre stablecoins, IOF e ativos digitais não é um episódio isolado dentro da política fiscal brasileira. Ele representa apenas um dos primeiros sinais de uma transformação muito mais profunda que começa a atingir o próprio núcleo conceitual do direito tributário. Em um mundo no qual o valor econômico passa a ser representado por dados, algoritmos e tokens digitais, compreender a economia digital deixou de ser uma curiosidade tecnológica. Tornou-se uma necessidade institucional para qualquer sistema tributário que pretenda continuar relevante no século XXI.