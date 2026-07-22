Colunistas

E o teste da reforma tributária digital se inicia…

A partir de 3 de agosto, IBS e CBS deixam de ser opcionais na nota fiscal

Dr. Faustino Júnior
Dr. Faustino Júnior

Colunista

Publicado em 22 de julho de 2026 às 08h00.

Há uma tentação natural, em julho de 2026, de ler a reforma tributária como um calendário. Dia 10, atualização das tabelas dos documentos fiscais eletrônicos. Dia 20, PGDAS-D e Dirbi. Dia 31, encerramento do período de tolerância e entrega da Escrituração Contábil Fiscal. Dia 3 de agosto, o novo marco. A imprensa econômica — e é compreensível — organiza a matéria em torno de vencimentos, porque vencimento é o que gera multa, e multa é o que gera clique.

Sustento, porém, que o prazo é aqui um sintoma, não a doença. O que está ocorrendo por baixo desse calendário é uma mutação de natureza jurídica: o Estado brasileiro deixa de legislar sobre o contribuinte para passar a legislar dentro do sistema do contribuinte. Até pouco tempo, isso era hipótese prospectiva. O cronograma de 2026 a converteu em lei complementar, nota técnica e leiaute. É disso que este artigo trata.

O marco de agosto e o fim do “facultativo”: quando o campo do formulário vira norma

O ponto de virada mais subestimado do semestre não é uma alíquota — é um campo. A partir de 3 de agosto de 2026, encerra-se o período de tolerância que permitia o preenchimento facultativo das informações de IBS e CBS nos documentos fiscais eletrônicos. NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, NFCom, NF3e, BP-e: todos passam a exigir o destaque individualizado dos novos tributos, por operação, conforme os leiautes das notas técnicas.

É aqui que a mutação aparece em seu caso mais límpido. Um tributo, no modelo clássico, nasce da lei e é apurado depois, na declaração. No modelo que entra em vigor, o tributo nasce no ato da emissão do documento — a incidência é capturada no instante do fato gerador, não reconstruída meses adiante. O campo obrigatório do XML não é um detalhe operacional: é a própria hipótese de incidência migrando da folha de papel para a estrutura de dados. É a passagem da norma descritiva — aquela que descreve uma conduta e espera que o contribuinte a cumpra — para a norma executável, que não descreve: roda. A regra deixa de ser lida e passa a ser processada.

O contribuinte que enxergar agosto como “um campo a mais para preencher” está cometendo um erro categorial: confunde a mudança de formulário com a mudança de natureza do tributo.

A alíquota-teste: o Estado que se testa antes de cobrar

Talvez nenhum instituto de 2026 seja tão revelador quanto a alíquota-teste: 0,9% de CBS somados a 0,1% de IBS, com movimentação financeira real, mas com o valor pago sendo compensável — ou seja, sem efeito fiscal líquido sobre o contribuinte. PIS e Cofins seguem incólumes; o que se cobra, cobra-se para depois devolver.

À primeira vista é uma esquisitice: para que arrecadar aquilo que se vai restituir? A resposta desmonta a esquisitice. Não se está testando o contribuinte — está-se testando o sistema. A alíquota-teste é o Fisco calibrando os próprios servidores e os ERPs das empresas sob carga real antes da virada definitiva de 2027, quando a CBS assume a alíquota cheia e o PIS/Cofins é extinto.

Há aqui uma inversão que se torna visível a olho nu: historicamente, o contribuinte é que era testado pelo Estado — auditado, autuado, presumido culpado até prova documental em contrário. Em 2026, o Estado se submete ao teste antes de exigir. E, ao fazê-lo, revela algo mais profundo: num sistema tributário digitalizado, a conformidade deixa de ser verificada a posteriori e passa a ser projetada ex ante, dentro da própria plataforma. Quem projeta o sistema, define a norma. E quem define a norma, num Estado democrático, não pode ser apenas o desenhador de leiaute.

A pessoa física dentro do CNPJ: a dissolução da fronteira PF/PJ

A partir de julho, pessoas físicas que sejam contribuintes de IBS e CBS — produtores rurais, transportadores autônomos, profissionais liberais, locadores com receita elevada de aluguéis — passam a se inscrever no CNPJ. A Receita foi enfática ao afirmar que a inscrição não transforma a pessoa física em jurídica: o CNPJ serve apenas para facilitar a apuração dos novos tributos.

Juridicamente, a ressalva é correta. Sociologicamente, ela é ingênua. Quando o instrumento de identificação da atividade econômica é o mesmo para o dentista autônomo e para a multinacional, a fronteira entre pessoa física e pessoa jurídica deixa de ser uma linha de direito material e vira uma configuração de banco de dados. É precisamente essa a erosão em curso: no direito tributário digital, a personalidade jurídica tende a ser substituída pela identidade cadastral. Não desaparece a pessoa; desaparece a fronteira. E fronteiras que desaparecem em silêncio são as que menos se discutem — e as que mais deveriam.

A coincidência do calendário reforça o argumento. É também em 2026 que nasce o CNPJ alfanumérico, combinando letras e números nas catorze posições, porque o Brasil se aproxima do esgotamento das combinações puramente numéricas. O motivo alegado é aritmético — acabaram os números. O significado é estrutural: o identificador cresceu porque a base de identificados cresceu, e cresceu porque o Estado passou a exigir identidade cadastral de quem antes vivia fora dela. O alfanumérico é a cicatriz visível desse movimento.

DeRE, ECF e a arquitetura da obrigação: a lei que se atualiza por nota técnica

O Comitê Gestor do IBS e a Receita publicaram, ao longo do semestre, os atos conjuntos que estruturam a Declaração de Regimes Específicos (DeRE), ampliando leiautes e consolidando eventos. Paralelamente, a agenda tributária de julho concentra a entrega da ECF do ano-calendário 2025 — que substituiu a antiga DIPJ — e mantém EFD-Reinf, DCTFWeb e EFD-Contribuições, esta última preservada, por nota técnica, mesmo após a futura extinção de PIS e Cofins, para fins de controle e retificação durante a transição.

Reparemos no mecanismo, não apenas no conteúdo. A obrigação do contribuinte não é mais definida, na prática cotidiana, pela lei complementar — é definida pela versão do leiaute. Quando a documentação da DeRE passa de uma versão a outra, muda o que o contribuinte deve fazer, sem que uma linha de lei em sentido formal tenha sido alterada. É a normatividade por especificação técnica, e o seu preço é alto: a segurança jurídica migra do Diário Oficial para o repositório de notas técnicas. É mais eficiente. É também menos deliberado. E o direito tributário, que é o ramo em que o Estado toca o patrimônio do cidadão, é o último lugar onde se deveria trocar deliberação por eficiência sem discussão pública.

A reforma reescreve o imposto como código

O erro de leitura mais comum, em 2026, é supor que a reforma tributária pega o sistema antigo e o transporta para o meio digital. Não é isso. O sistema antigo apurava o tributo sobre o dado; o novo apura o tributo no dado. A norma deixa de ser descrita em português e passa a ser executada em leiaute. A conformidade deixa de ser auditada depois e passa a ser projetada antes. A pessoa deixa de ser qualificada por sua natureza jurídica e passa a ser resolvida por seu cadastro.

Cada notícia deste semestre — o marco de agosto, a alíquota-teste, o CNPJ da pessoa física, o alfanumérico, a DeRE, a ECF — é um capítulo do mesmo enredo. O que até ontem era hipótese, a Receita Federal agora escreve em ato normativo. E resta a pergunta que 2026 torna urgente: quando a norma vira código, quem controla o compilador? Enquanto essa pergunta não tiver resposta institucional, teremos um sistema tributário admiravelmente eficiente e perigosamente silencioso sobre quem, de fato, o comanda.