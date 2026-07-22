E o teste da reforma tributária digital se inicia…

Há uma tentação natural, em julho de 2026, de ler a reforma tributária como um calendário. Dia 10, atualização das tabelas dos documentos fiscais eletrônicos. Dia 20, PGDAS-D e Dirbi. Dia 31, encerramento do período de tolerância e entrega da Escrituração Contábil Fiscal. Dia 3 de agosto, o novo marco. A imprensa econômica — e é compreensível — organiza a matéria em torno de vencimentos, porque vencimento é o que gera multa, e multa é o que gera clique.

Sustento, porém, que o prazo é aqui um sintoma, não a doença. O que está ocorrendo por baixo desse calendário é uma mutação de natureza jurídica: o Estado brasileiro deixa de legislar sobre o contribuinte para passar a legislar dentro do sistema do contribuinte. Até pouco tempo, isso era hipótese prospectiva. O cronograma de 2026 a converteu em lei complementar, nota técnica e leiaute. É disso que este artigo trata.

O marco de agosto e o fim do “facultativo”: quando o campo do formulário vira norma

O ponto de virada mais subestimado do semestre não é uma alíquota — é um campo. A partir de 3 de agosto de 2026, encerra-se o período de tolerância que permitia o preenchimento facultativo das informações de IBS e CBS nos documentos fiscais eletrônicos. NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, NFCom, NF3e, BP-e: todos passam a exigir o destaque individualizado dos novos tributos, por operação, conforme os leiautes das notas técnicas.

É aqui que a mutação aparece em seu caso mais límpido. Um tributo, no modelo clássico, nasce da lei e é apurado depois, na declaração. No modelo que entra em vigor, o tributo nasce no ato da emissão do documento — a incidência é capturada no instante do fato gerador, não reconstruída meses adiante. O campo obrigatório do XML não é um detalhe operacional: é a própria hipótese de incidência migrando da folha de papel para a estrutura de dados. É a passagem da norma descritiva — aquela que descreve uma conduta e espera que o contribuinte a cumpra — para a norma executável, que não descreve: roda. A regra deixa de ser lida e passa a ser processada.

O contribuinte que enxergar agosto como “um campo a mais para preencher” está cometendo um erro categorial: confunde a mudança de formulário com a mudança de natureza do tributo.

A alíquota-teste: o Estado que se testa antes de cobrar

Talvez nenhum instituto de 2026 seja tão revelador quanto a alíquota-teste: 0,9% de CBS somados a 0,1% de IBS, com movimentação financeira real, mas com o valor pago sendo compensável — ou seja, sem efeito fiscal líquido sobre o contribuinte. PIS e Cofins seguem incólumes; o que se cobra, cobra-se para depois devolver.

À primeira vista é uma esquisitice: para que arrecadar aquilo que se vai restituir? A resposta desmonta a esquisitice. Não se está testando o contribuinte — está-se testando o sistema. A alíquota-teste é o Fisco calibrando os próprios servidores e os ERPs das empresas sob carga real antes da virada definitiva de 2027, quando a CBS assume a alíquota cheia e o PIS/Cofins é extinto.

Há aqui uma inversão que se torna visível a olho nu: historicamente, o contribuinte é que era testado pelo Estado — auditado, autuado, presumido culpado até prova documental em contrário. Em 2026, o Estado se submete ao teste antes de exigir. E, ao fazê-lo, revela algo mais profundo: num sistema tributário digitalizado, a conformidade deixa de ser verificada a posteriori e passa a ser projetada ex ante, dentro da própria plataforma. Quem projeta o sistema, define a norma. E quem define a norma, num Estado democrático, não pode ser apenas o desenhador de leiaute.

A pessoa física dentro do CNPJ: a dissolução da fronteira PF/PJ

A partir de julho, pessoas físicas que sejam contribuintes de IBS e CBS — produtores rurais, transportadores autônomos, profissionais liberais, locadores com receita elevada de aluguéis — passam a se inscrever no CNPJ. A Receita foi enfática ao afirmar que a inscrição não transforma a pessoa física em jurídica: o CNPJ serve apenas para facilitar a apuração dos novos tributos.

Juridicamente, a ressalva é correta. Sociologicamente, ela é ingênua. Quando o instrumento de identificação da atividade econômica é o mesmo para o dentista autônomo e para a multinacional, a fronteira entre pessoa física e pessoa jurídica deixa de ser uma linha de direito material e vira uma configuração de banco de dados. É precisamente essa a erosão em curso: no direito tributário digital, a personalidade jurídica tende a ser substituída pela identidade cadastral. Não desaparece a pessoa; desaparece a fronteira. E fronteiras que desaparecem em silêncio são as que menos se discutem — e as que mais deveriam.

A coincidência do calendário reforça o argumento. É também em 2026 que nasce o CNPJ alfanumérico, combinando letras e números nas catorze posições, porque o Brasil se aproxima do esgotamento das combinações puramente numéricas. O motivo alegado é aritmético — acabaram os números. O significado é estrutural: o identificador cresceu porque a base de identificados cresceu, e cresceu porque o Estado passou a exigir identidade cadastral de quem antes vivia fora dela. O alfanumérico é a cicatriz visível desse movimento.

DeRE, ECF e a arquitetura da obrigação: a lei que se atualiza por nota técnica

O Comitê Gestor do IBS e a Receita publicaram, ao longo do semestre, os atos conjuntos que estruturam a Declaração de Regimes Específicos (DeRE), ampliando leiautes e consolidando eventos. Paralelamente, a agenda tributária de julho concentra a entrega da ECF do ano-calendário 2025 — que substituiu a antiga DIPJ — e mantém EFD-Reinf, DCTFWeb e EFD-Contribuições, esta última preservada, por nota técnica, mesmo após a futura extinção de PIS e Cofins, para fins de controle e retificação durante a transição.

Reparemos no mecanismo, não apenas no conteúdo. A obrigação do contribuinte não é mais definida, na prática cotidiana, pela lei complementar — é definida pela versão do leiaute. Quando a documentação da DeRE passa de uma versão a outra, muda o que o contribuinte deve fazer, sem que uma linha de lei em sentido formal tenha sido alterada. É a normatividade por especificação técnica, e o seu preço é alto: a segurança jurídica migra do Diário Oficial para o repositório de notas técnicas. É mais eficiente. É também menos deliberado. E o direito tributário, que é o ramo em que o Estado toca o patrimônio do cidadão, é o último lugar onde se deveria trocar deliberação por eficiência sem discussão pública.

A reforma reescreve o imposto como código

O erro de leitura mais comum, em 2026, é supor que a reforma tributária pega o sistema antigo e o transporta para o meio digital. Não é isso. O sistema antigo apurava o tributo sobre o dado; o novo apura o tributo no dado. A norma deixa de ser descrita em português e passa a ser executada em leiaute. A conformidade deixa de ser auditada depois e passa a ser projetada antes. A pessoa deixa de ser qualificada por sua natureza jurídica e passa a ser resolvida por seu cadastro.

Cada notícia deste semestre — o marco de agosto, a alíquota-teste, o CNPJ da pessoa física, o alfanumérico, a DeRE, a ECF — é um capítulo do mesmo enredo. O que até ontem era hipótese, a Receita Federal agora escreve em ato normativo. E resta a pergunta que 2026 torna urgente: quando a norma vira código, quem controla o compilador? Enquanto essa pergunta não tiver resposta institucional, teremos um sistema tributário admiravelmente eficiente e perigosamente silencioso sobre quem, de fato, o comanda.