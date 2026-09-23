A nova tributação médica

Introdução

Durante muitos anos, o planejamento tributário dos médicos foi construído a partir de uma escolha aparentemente simples: exercer a atividade como pessoa física ou constituir uma pessoa jurídica. A comparação normalmente considerava a tributação progressiva do Imposto de Renda, a contribuição previdenciária, o ISS, o Simples Nacional e o lucro presumido. Esse modelo não desapareceu, mas deixou de ser suficiente.

A partir de 2026, a tributação médica ingressou em uma fase mais complexa. A transição para a CBS e o IBS modifica a tributação do consumo, a nova disciplina do Imposto de Renda alcança lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas de alta renda, e a digitalização dos controles fiscais amplia a capacidade de cruzamento entre notas fiscais, movimentações bancárias, declarações das empresas, rendimentos dos sócios e distribuição de resultados.

Essas mudanças não significam necessariamente que todos os médicos pagarão mais tributos. Significam, porém, que estruturas improvisadas, sociedades sem substância econômica, distribuição automática de lucros e confusão entre o patrimônio pessoal e o empresarial se tornarão progressivamente mais arriscadas.

A reforma tributária alcança os serviços médicos

A reforma da tributação sobre o consumo substitui gradualmente PIS, Cofins, ICMS e ISS pela Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência federal, e pelo Imposto sobre Bens e Serviços, administrado conjuntamente por estados e municípios.

Os serviços de saúde receberam tratamento diferenciado, com redução de 60% das alíquotas de referência da CBS e do IBS para as atividades expressamente relacionadas na legislação. A redução reconhece a relevância social da saúde e evita que consultas, exames, tratamentos e procedimentos médicos sejam submetidos integralmente à alíquota geral do novo sistema.

Isso, entretanto, não significa redução automática da carga tributária de todas as clínicas. O impacto dependerá da alíquota de referência efetivamente fixada, da classificação de cada serviço, da possibilidade de apropriação de créditos, da composição dos custos, do regime tributário da empresa e do perfil dos pacientes e contratantes.

Clínicas que atendem hospitais, operadoras de planos de saúde ou outras pessoas jurídicas podem experimentar efeitos diferentes daqueles suportados por consultórios voltados diretamente ao paciente pessoa física. No primeiro caso, o crédito tributário pode ter relevância econômica para o contratante. No segundo, o paciente não aproveita créditos, o que transforma o tributo em componente direto do preço final.

A reforma também exige atenção às atividades complementares. Uma clínica pode prestar consultas, realizar exames, comercializar produtos, locar equipamentos, oferecer procedimentos estéticos e desenvolver programas de acompanhamento. Embora essas receitas possam circular dentro da mesma pessoa jurídica, não necessariamente estarão submetidas ao mesmo tratamento tributário.

A correta segregação das receitas deixa, portanto, de ser apenas uma providência contábil e passa a representar condição fundamental para a aplicação das reduções previstas para a saúde.

O crédito tributário muda a formação dos preços

A não cumulatividade ampla constitui uma das principais promessas da reforma. Em termos gerais, a empresa poderá descontar créditos vinculados aos bens e serviços utilizados em sua atividade econômica, observadas as exigências legais.

Para hospitais e clínicas com estruturas mais complexas, despesas com equipamentos, sistemas, manutenção, energia, materiais, serviços especializados e determinadas aquisições poderão produzir créditos. Consultórios pequenos, por outro lado, normalmente apresentam maior concentração de custos em folha de pagamento, pró-labore e contratação de profissionais.

Esse aspecto é relevante porque salários e pró-labore não geram créditos de CBS e IBS. Consequentemente, duas clínicas com o mesmo faturamento poderão apresentar cargas efetivas diferentes em razão da composição de suas despesas.

A reforma exige que o gestor médico abandone a análise isolada da alíquota nominal. Será necessário calcular a carga efetiva depois dos créditos, identificar quais fornecedores geram créditos aproveitáveis e verificar se eles estão cumprindo corretamente suas obrigações fiscais.

O planejamento tributário passa a alcançar também a cadeia de fornecedores. Escolher uma empresa apenas pelo menor preço poderá ser economicamente equivocado se a operação não gerar o crédito esperado ou apresentar irregularidades capazes de comprometer seu aproveitamento.

Equiparação hospitalar e seu funcionamento

A equiparação hospitalar não transforma uma clínica em hospital nem exige, em todos os casos, que ela possua estrutura de internação. Trata-se de um tratamento tributário aplicável, no lucro presumido, às receitas decorrentes de serviços que, por sua natureza, são considerados hospitalares ou enquadrados entre as atividades de auxílio diagnóstico e terapia previstas na legislação.

Enquanto os serviços profissionais em geral estão sujeitos à presunção de 32% da receita para a apuração do IRPJ e da CSLL, as receitas efetivamente enquadradas como serviços hospitalares podem utilizar percentuais de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL. As alíquotas dos tributos não são reduzidas. O que diminui é a parcela do faturamento considerada como lucro presumido e submetida à tributação.

A diferença pode ser expressiva. Em uma receita de R$ 100 mil, por exemplo, um serviço médico submetido à presunção de 32% terá uma base presumida de R$ 32 mil. Se a mesma receita estiver legitimamente enquadrada como serviço hospitalar, a base poderá ser de R$ 8 mil para o IRPJ e de R$ 12 mil para a CSLL, sem prejuízo da incidência do adicional de IRPJ quando aplicável.

O benefício, entretanto, não alcança automaticamente toda empresa médica. Consultas realizadas em consultório, atendimentos clínicos comuns e atividades que se limitam à prestação pessoal e intelectual do profissional, como regra, permanecem submetidos à presunção de 32%.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou uma compreensão objetiva do conceito de serviço hospitalar. O ponto central não é o local em que o serviço é prestado, mas sua natureza. Assim, determinados procedimentos podem ser considerados hospitalares mesmo quando realizados fora de um hospital, desde que estejam diretamente vinculados à promoção da saúde, apresentem natureza própria de assistência hospitalar e não se resumam a uma consulta médica comum.

Podem ser alcançadas, conforme as características concretas da operação, receitas provenientes de procedimentos cirúrgicos, exames, métodos gráficos, diagnóstico por imagem, patologia clínica, anatomia patológica, citopatologia, medicina nuclear, endoscopia, hemodinâmica, terapias e outros serviços de auxílio diagnóstico e tratamento previstos nas normas aplicáveis.

Como obter a equiparação hospitalar

O primeiro requisito é que a pessoa jurídica seja tributada pelo lucro presumido. O benefício não possui a mesma função no lucro real, no qual o IRPJ e a CSLL são calculados a partir do resultado contábil ajustado, nem pode ser transportado automaticamente para o Simples Nacional.

O segundo requisito é a natureza do serviço prestado. Não basta inserir no contrato social um código de atividade médica ou declarar que a empresa realiza procedimentos hospitalares. A realidade operacional deve demonstrar que os serviços se enquadram no conceito legal e jurisprudencial de atividade hospitalar ou de auxílio diagnóstico e terapia.

O terceiro requisito é a organização da clínica como sociedade empresária, de direito e de fato. A empresa deve apresentar organização dos fatores de produção, estrutura administrativa, equipamentos, tecnologia, auxiliares, processos e atuação empresarial que não se confundam com a simples prestação pessoal do trabalho pelos sócios.

A mera alteração do contrato de sociedade simples para sociedade empresária, sem mudança na realidade operacional, não garante o enquadramento. Da mesma maneira, uma sociedade registrada formalmente como empresária poderá ter o benefício questionado se funcionar apenas como instrumento de faturamento individual de um profissional.

O quarto requisito é o atendimento às normas sanitárias. A clínica deverá possuir os registros, licenças e autorizações compatíveis com os serviços efetivamente realizados, observando as exigências da vigilância sanitária e as normas expedidas pela Anvisa. Não existe um documento único denominado certificado de equiparação hospitalar. O direito é demonstrado pelo conjunto formado pela legislação, atividade efetiva, estrutura empresarial, documentação sanitária e escrituração contábil e fiscal.

Também é indispensável segregar as receitas. Uma mesma clínica pode realizar consultas comuns e procedimentos enquadráveis como hospitalares. Nesse caso, não se deve aplicar a presunção reduzida indistintamente a todo o faturamento. As receitas de consultas permanecem, em regra, submetidas à base de 32%, enquanto somente as receitas qualificadas podem receber os percentuais de 8% e 12%.

Essa segregação precisa aparecer nos contratos, prontuários, notas fiscais, relatórios de produção, sistemas de faturamento e escrituração contábil. Uma nota fiscal genérica, emitida apenas como serviços médicos, dificulta a comprovação da natureza do procedimento e aumenta o risco de questionamento fiscal.

A recuperação dos tributos pagos a maior

A clínica que preenchia os requisitos da equiparação hospitalar, mas recolheu IRPJ e CSLL utilizando a presunção de 32%, pode avaliar a recuperação dos valores pagos a maior nos cinco anos anteriores, observada a prescrição tributária.

Essa recuperação não é automática. Antes de qualquer pedido, deve ser realizado um diagnóstico jurídico, societário, sanitário, contábil e operacional de cada período. É necessário verificar se a empresa estava no lucro presumido, se já possuía natureza empresarial, se atendia às normas sanitárias, quais procedimentos realizava e se existe documentação capaz de separar consultas comuns de serviços hospitalares.

Reconhecido o enquadramento, as apurações anteriores precisam ser refeitas, aplicando-se as bases de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL exclusivamente sobre as receitas elegíveis. A diferença entre o valor originalmente recolhido e o valor recalculado poderá constituir crédito passível de restituição ou compensação, com a atualização legal correspondente.

Na via administrativa, o procedimento normalmente envolve a retificação das obrigações tributárias e a transmissão dos pedidos de restituição ou declarações de compensação pelos sistemas da Receita Federal. Os créditos podem ser utilizados para compensar determinados débitos federais, desde que observadas as regras aplicáveis.

Quando houver dúvida relevante sobre o enquadramento, resistência administrativa ou necessidade de reconhecimento do direito, a empresa poderá buscar a via judicial. A ação judicial não deve ser apresentada como formalidade obrigatória em todos os casos, mas pode representar o caminho mais seguro quando a situação concreta depender de interpretação jurídica controvertida.

Também não se recomenda utilizar imediatamente créditos estimados sem documentação sólida. Compensações não homologadas podem gerar cobrança do principal, juros, multas e outros efeitos fiscais. A recuperação deve ser consequência de um direito demonstrável, e não da simples promessa comercial de redução tributária.

O que mudou na equiparação hospitalar

As reformas recentes não extinguiram a equiparação hospitalar nem alteraram diretamente os percentuais de 8% do IRPJ e de 12% da CSLL previstos para as receitas elegíveis no lucro presumido. A reforma da tributação sobre o consumo trata principalmente da substituição de PIS, Cofins, ICMS e ISS por CBS e IBS, enquanto a equiparação hospitalar permanece relacionada à apuração do IRPJ e da CSLL.

Isso significa que os dois tratamentos poderão coexistir. Uma clínica pode, desde que cumpra os respectivos requisitos, utilizar as bases reduzidas de IRPJ e CSLL para receitas hospitalares e, ao mesmo tempo, aplicar a redução de 60% das alíquotas de CBS e IBS prevista para os serviços de saúde enquadrados na nova legislação.

Não se deve, contudo, confundir os benefícios. A classificação de uma atividade como serviço de saúde para fins de CBS e IBS não garante automaticamente sua equiparação hospitalar para o IRPJ e a CSLL. Cada tratamento possui fundamentos, requisitos e efeitos próprios.

A mudança prática mais importante está no aumento da necessidade de classificação e segregação das receitas. A descrição do serviço, que já era relevante para a equiparação hospitalar, também passa a interferir na aplicação da redução de CBS e IBS. Contratos genéricos, notas fiscais imprecisas e cadastros incompatíveis com a atividade real poderão comprometer simultaneamente os dois tratamentos.

Portanto, não houve uma revogação da equiparação hospitalar. Houve a sobreposição de um novo sistema de tributação do consumo a um tratamento que continua existindo no âmbito da renda. O desafio será integrar as duas estruturas sem misturar suas regras.

A tributação dos dividendos altera a estratégia dos médicos

Uma das mudanças mais sensíveis para os médicos que atuam por meio de pessoas jurídicas está na nova tributação das altas rendas e dos lucros e dividendos.

Desde janeiro de 2026, pagamentos de lucros e dividendos superiores a R$ 50 mil no mesmo mês, realizados por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil, estão sujeitos à retenção de 10% de Imposto de Renda sobre o valor distribuído, conforme a disciplina legal.

Além da retenção mensal, foi instituída a tributação mínima anual para pessoas físicas que recebam rendimentos totais superiores a R$ 600 mil. A alíquota cresce progressivamente até atingir 10% para rendimentos a partir de R$ 1,2 milhão, com mecanismos próprios de cálculo e redutores destinados a evitar que a soma da tributação da empresa e do sócio ultrapasse determinados limites.

A mudança atinge especialmente profissionais que concentravam quase toda a remuneração na distribuição de lucros isentos. Durante anos, tornou-se comum estabelecer um pró-labore reduzido e transferir o restante do resultado aos sócios. Essa estrutura deverá ser reavaliada à luz da nova legislação.

Não será suficiente dividir artificialmente os pagamentos ao longo do tempo ou pulverizar rendimentos sem propósito econômico. A retenção mensal e a tributação mínima anual funcionam de maneira complementar, enquanto os sistemas digitais permitem acompanhar a origem, o beneficiário e a periodicidade das distribuições.

Cada sociedade médica precisará definir uma política formal de remuneração que considere pró-labore, distribuição de lucros, formação de reservas, reinvestimentos, fluxo de caixa e planejamento patrimonial dos sócios.

A pessoa jurídica continua sendo vantajosa

A resposta continua dependendo da realidade de cada profissional.

Para muitos médicos, a pessoa jurídica permanecerá eficiente, especialmente quando houver estrutura empresarial, despesas operacionais, funcionários, equipamentos, vários contratantes e possibilidade legítima de enquadramento em regimes mais adequados. O que perde espaço é a ideia de que abrir uma empresa, estabelecer um pró-labore simbólico e distribuir todo o faturamento como lucro constitui planejamento suficiente.

Também será necessário comparar o Simples Nacional com os demais regimes. Dependendo da folha de pagamento e do fator R, determinadas atividades médicas podem ser tributadas pelo Anexo III. Quando o requisito não é atendido, a incidência pelo Anexo V pode tornar o regime menos competitivo.

A análise deverá considerar conjuntamente o Imposto de Renda, a CSLL, a contribuição previdenciária, o novo sistema de CBS e IBS, a tributação dos dividendos, o custo de conformidade e a capacidade de geração de créditos. Comparar apenas a alíquota exibida na guia mensal pode conduzir a uma decisão errada.

A fiscalização médica tornou-se digital

A transformação mais profunda talvez não esteja nas alíquotas, mas na integração das informações.

A administração tributária pode cruzar notas fiscais emitidas, pagamentos informados por hospitais e operadoras, movimentações financeiras, despesas declaradas pelos pacientes, dados da pessoa jurídica, pró-labore, contribuições previdenciárias e distribuição de lucros.

As despesas médicas também ocupam posição sensível na fiscalização do Imposto de Renda porque podem ser deduzidas pelo paciente, desde que devidamente comprovadas. A Receita Saúde ampliou a rastreabilidade dos pagamentos efetuados a profissionais de saúde pessoas físicas e reduziu o espaço para recibos retroativos, omissões de receitas e divergências entre prestadores e pacientes.

A clínica moderna precisa manter integração entre agenda, prontuário, faturamento, emissão fiscal, contabilidade e movimentação bancária. Receber valores em contas pessoais, pagar despesas particulares com recursos da empresa ou distribuir lucros sem demonstrações contábeis regulares deixou de ser apenas uma falha administrativa. Tornou-se um risco tributário mensurável.

O planejamento tributário médico precisa mudar

O novo planejamento começa pelo diagnóstico da operação. É necessário identificar quais serviços são prestados, quem são os tomadores, quais receitas recebem tratamento favorecido, quais custos geram créditos, qual é a folha de pagamento, como os sócios são remunerados e quanto do resultado precisa permanecer na empresa.

Em seguida, devem ser simulados os diferentes regimes tributários, considerando não apenas a empresa, mas também os efeitos na pessoa física dos sócios. A alternativa com menor tributação empresarial pode deixar de ser a mais eficiente quando se incluem a tributação dos dividendos, a contribuição previdenciária e o custo fiscal da retirada dos recursos.

Também será indispensável revisar contratos sociais, cadastros de atividades, contratos com hospitais e operadoras, critérios de segregação de receitas, documentação sanitária, política de distribuição de resultados e controles contábeis.

Planejamento tributário significa organizar antecipadamente uma atividade real, escolher entre alternativas permitidas e produzir documentação capaz de demonstrar a legitimidade das decisões adotadas. Não consiste em criar uma aparência jurídica destinada apenas à redução dos tributos.

Mentalidade do Médico Milionário

A nova tributação médica também integra as reflexões desenvolvidas em minha nova obra, Mentalidade do Médico Milionário, publicada pelo MEDclub e pela Actual, do Grupo Editorial Alta Books. O livro aborda esse e outros aspectos indispensáveis ao planejamento estratégico da carreira médica, conectando formação profissional, posicionamento, empreendedorismo, gestão financeira, assessoria jurídica médica, organização tributária, construção patrimonial e visão empresarial.

A obra é fruto de quase 20 anos de docência superior médica, assessoria jurídica e planejamento estratégico da carreira de médicos em todo o Brasil. Durante esse período, foi possível observar que profissionais altamente qualificados sob o ponto de vista técnico frequentemente iniciam e desenvolvem suas carreiras sem receber formação adequada sobre tributação, gestão de negócios, investimentos, proteção patrimonial e organização empresarial.

É justamente por isso que trago também na obra o conceito de planejamento fiscal inteligente de negócios médicos. Essa abordagem não se limita à escolha entre atuar como pessoa física ou pessoa jurídica, nem à busca isolada pelo regime com a menor alíquota aparente. O planejamento fiscal inteligente exige compreender a atividade médica em sua integralidade, considerando os serviços prestados, o modelo de contratação, a composição dos custos, a estrutura societária, a remuneração dos sócios, a distribuição de lucros, a possibilidade de equiparação hospitalar e os reflexos da reforma tributária.

Essa visão permite integrar o planejamento tributário ao planejamento estratégico da carreira. Cada decisão profissional produz consequências jurídicas, fiscais e patrimoniais. A abertura de uma clínica, a associação com outros médicos, a aquisição de equipamentos, o lançamento de novos serviços, a expansão para outras cidades e a criação de produtos educacionais ou digitais exigem estruturas compatíveis com a realidade e com os objetivos de longo prazo do profissional.

A falta dessa organização pode levar o médico a ampliar progressivamente seu faturamento sem construir patrimônio na mesma proporção. Também pode resultar na escolha inadequada do regime tributário, na perda de oportunidades legítimas, na utilização equivocada da equiparação hospitalar, na confusão entre recursos pessoais e empresariais e na exposição desnecessária a riscos fiscais e jurídicos.

A mentalidade do médico milionário representa a capacidade de compreender a carreira médica como um projeto profissional, empresarial e patrimonial que precisa ser planejado desde o início. Isso envolve desenvolver novas fontes de receita, aumentar a eficiência tributária dentro da legalidade, proteger o patrimônio, investir com racionalidade e transformar conhecimento médico em valor duradouro.

Em um cenário marcado pela reforma tributária, pela tributação de dividendos e pelo avanço da fiscalização digital, o planejamento fiscal inteligente de negócios médicos deixa de ser apenas uma vantagem competitiva. Torna-se uma condição para que o profissional preserve os resultados do seu trabalho, mantenha segurança jurídica e construa independência financeira ao longo da carreira.

Conclusão

A tributação médica passa por sua maior transformação em décadas. A reforma do consumo modifica a incidência sobre consultas, exames, procedimentos e demais serviços de saúde. A tributação das altas rendas altera a forma de distribuição de resultados. A fiscalização digital aproxima as informações de médicos, clínicas, hospitais, operadoras e pacientes.

A equiparação hospitalar não foi extinta e continua representando uma oportunidade legítima para clínicas que prestem serviços efetivamente enquadráveis e cumpram os requisitos legais. Além de reduzir a tributação futura, ela pode permitir a recuperação de IRPJ e CSLL recolhidos a maior nos períodos ainda não alcançados pela prescrição. Sua adoção, porém, exige análise concreta, organização empresarial, regularidade sanitária, segregação das receitas e documentação consistente.

A pessoa jurídica não deixa de ser relevante, o lucro presumido não desaparece e os tratamentos diferenciados da saúde continuam produzindo oportunidades. O que termina é a época das soluções automáticas.

Médicos e clínicas precisarão compreender que a tributação deixou de ser um assunto restrito à emissão da guia mensal. Ela interfere na formação do preço, na contratação de fornecedores, na remuneração dos sócios, no fluxo de caixa, na distribuição de lucros e na proteção patrimonial.

Na nova tributação médica, a principal vantagem não estará em encontrar uma alíquota aparentemente menor, mas em construir uma estrutura juridicamente segura, economicamente eficiente e digitalmente transparente.