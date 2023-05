Satélite de internet com maior capacidade do mundo será lançado nesta quinta-feira, 27

A SpaceX, empresa de exploração espacial do bilionário Elon Musk, lançará nesta quinta-feira, 27, o satélite Viasat-3, da empresa de internet banda larga Viasat. O lançamento está marcado para 20h29 no horário de Brasília e acontecerá no Kennedy Space Center da NASA, na Flórida, Estados Unidos.

Além do Viasat-3, que tem três satélites geoestacionários com capacidade de banda larga ultra-alta, a missão também carregará o primeiro satélite MicroGEO da Astranis e o satélite GS-1 da Gravity Space.

Onde o satélite será usado?

A missão do satélite Viasat-3 é cobrir as Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico. Juntos, espera-se que o conjunto Viasat-3, forneçam cobertura quase global para terra, ar e mar.

Eles também permitirão retransmissões espaciais entre satélites em órbitas diferentes, aumentando a capacidade dos satélites de observação da Terra e baixando dados muito mais rapidamente.

O que muda com o novo satélite?

Com capacidade de transferência de mais de 1 Terabit por segundo (Tbps), os satélites Viasat-3 serão os satélites de banda larga de maior capacidade já lançados.

Cada satélite tem uma envergadura de cerca de 44 metros, equivalente a 10 carros de tamanho médio estacionados lado a lado, e será colocado em órbita geoestacionária a cerca de 35.786 km acima da Terra.

Um dos destaques do Viasat-3 é seu enorme refletor, planejado para ser um dos maiores a serem implantados no espaço e excepcionalmente grande para um satélite comercial de banda larga.

Com um diâmetro tão grande, ele pode reutilizar mais largura de banda dos satélites para downlink simultâneo para mais locais.

Apesar de sua capacidade aumentada, os satélites serão leves, devido ao uso de materiais como fibra de carbono, polímeros reforçados e grafite, os mesmos materiais usados para tornar aviões, drones e bicicletas mais resistentes apesar do peso reduzido.