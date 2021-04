Pentágono confirma que vídeo que mostra OVNIs no céu da Califórnia é real

Um vídeo que mostra objetos voadores não identificados (OVNIs) em formato triangular no céu da Califórnia, nos Estados Unidos, ficou famoso nas redes sociais nos últimos meses. Nesta terça-feira, quase um ano após o vídeo ter seu sigilo retirado pelo governo americano, o Pentágono confirmou que as imagens são reais.

As gravações foram feitas ainda em junho 2019 pelo documentarista Jeremy Corbell a bordo de um navio da Marinha americana. O filme foi registrado com um equipamento de visão noturna e mostra três objetos em formato de triângulo e que parecem emitir alguma luz que pisca em intervalos curtos.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.

