Netflix e Nasa fecham parceria inédita para transmitir lançamentos de foguete no streaming

A Nasa vai começar a transmitir lançamentos de foguetes, caminhadas espaciais e imagens da Terra vista do espaço pela Netflix no verão do Hemisfério Norte (até meados de setembro). A novidade — que abrange apenas o Hemisfério Norte — faz parte do esforço da agência para alcançar uma audiência global, segundo comunicado oficial.

Apesar da parceria com o streaming, a Nasa garantiu que seu conteúdo continuará gratuito e livre de anúncios no aplicativo e no site oficial da agência, onde já é possível acompanhar as transmissões ao vivo.

Lançado em 2023, o serviço Nasa+ foi criado para aproximar o público dos conteúdos espaciais. “A Lei Nacional de Aeronáutica e Espaço de 1958 nos convoca a compartilhar nossa história de exploração espacial com o público mais amplo possível”, disse Rebecca Sirmons, gerente-geral do Nasa+, no comunicado.

A agência não divulgou detalhes financeiros do acordo firmado com a Netflix, que hoje soma mais de 700 milhões de usuários e conta com suas ações operando em níveis recordes. O serviço de streaming acumula valorização de quase 51% desde o início deste ano.

A parceria surge em um momento de alta nas atividades espaciais comerciais, impulsionadas principalmente pela SpaceX, de Elon Musk. Só no primeiro semestre de 2025, a empresa realizou 81 lançamentos, conforme dados do site Space Explored. A SpaceX segue como a única companhia americana com autorização para transportar astronautas até a Estação Espacial Internacional.