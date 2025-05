SpaceX obtém aprovação dos EUA para aumentar lançamentos do foguete Starship a partir do Texas

A SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, recebeu nesta terça-feira a aprovação da Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos para aumentar de cinco para 25 os lançamentos anuais do foguete Starship a partir de sua base no Texas, representando um impulso significativo para suas ambições.

Após uma revisão ambiental que durou vários anos, a FAA concluiu que o aumento da frequência de lançamentos e pousos não teria impacto ambiental significativo, rejeitando as objeções de grupos civis que alertaram que a iniciativa poderia ameaçar espécies como aves e tartarugas marinhas.

Objeções e impactos ambientais rejeitados

As grandes doações de campanha de Musk e seus laços estreitos com o presidente dos EUA, Donald Trump, levantaram preocupações sobre possíveis conflitos de interesse, especialmente devido à influência do Departamento de Eficiência Governamental (DOG) que ele dirige.

“O objetivo da ação proposta pela SpaceX é fornecer maior capacidade de missão para a NASA e o Departamento de Defesa”, declarou a FAA em seu relatório.

A SpaceX e os programas espaciais dos EUA

As atividades da SpaceX continuariam alinhadas com a expectativa dos EUA de que o aumento da capacidade e a redução dos custos de transporte irão impulsionar a exploração espacial (incluindo os programas Artemis e o Sistema de Aterrissagem Humana), apoiar a segurança nacional dos EUA e tornar os voos a partir da Terra mais acessíveis.

A agência analisou o pedido da SpaceX levando em consideração diversos critérios, como qualidade do ar, poluição sonora, impacto em edifícios históricos e os efeitos biológicos nas instalações da empresa, a Starbase, no sul do Texas.

Política e Starbase City

Algumas semanas após vencer as eleições de novembro de 2024, Trump visitou as instalações construídas por Musk, a pessoa mais rica do mundo, que doou mais de US$ 270 milhões à sua campanha presidencial de 2024.

Essas instalações foram oficialmente transformadas em Starbase City no sábado, após uma eleição local com a participação de 283 eleitores, a maioria dos quais são funcionários da SpaceX ou pessoas ligadas à empresa.