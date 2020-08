Meteoro explode no céu do sudeste do Brasil; veja vídeo

13 câmeras registraram o momento exato da explosão de um meteoro na região sudeste do Brasil. Do tipo bólido explosivo, ele é o meteoro mais brilhante de todos e deixa uma espécie de clarão no céu. Na noite desta segunda-feira, 3, ele pôde ser visto a olho nu nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

O vídeo foi registrado pela plataforma Clima ao Vivo e pela Instituição Científica Bramon (Brazilian Meteor Observation Network, ou Rede Brasileira de Observação de Meteoros). No mês passado, ele passou pelos céus de Pernambuco e também foi capturado em vídeo.

Embora seja um fenômeno considerado comum, o meteoro rendeu boas cenas. Assista: