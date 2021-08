J&J afirma que segunda dose de vacina aumenta imunidade em 9 vezes

A Johnson&Johnson divulgou nesta quarta-feira, 25, o resultado de estudos realizados com uma dose adicional da vacina da empresa, que geraram resposta imune forte, o que justificaria uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 feita pela empresa, que é atualmente uma vacina de dose única.

Os pesquisadores da J&J afirmam que encontraram níveis de anticorpos 9 vezes mais alto entre aqueles que receberam o reforço, se comparado com um mês após a aplicação da primeira dose.

Entenda como o avanço da vacinação afeta seus investimentos. Aprenda com a EXAME Academy

A empresa não especificou quando ou quantas pessoas participaram do estudo e receberam a dose extra, mas informações publicados em uma base de dados do governo americano afirmam que as doses foram ministradas seis meses após a primeira aplicação.

"Estamos ansiosos para discutir com responsáveis pela saúde pública uma estratégia em potencial para nossa vacina, reforçando oito meses ou mais tarde a dose única da vacinação", afirmou Mathai Mammen, médico responsável pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da empresa.

Os dados divulgados devem embasar a política de doses de reforço que os EUA estão planejando para a população que tomou as vacinas de RNA Mensageiro, desenvolvidas pela Pfizer e pela Moderna. Um reforço da J&J, que é uma vacina de vetor viral, deve entrar nos planos das autoridades na sequência.

No Brasil, o Ministério da Saúde e os estados já preparam a inoculação de doses de reforço e terceiras doses de vacinas em idosos com mais de 60 anos a partir de setembro.